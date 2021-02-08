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    На Львівщині рясний снігопад: скасовані авіарейси та заборонено рух вантажівок

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    Низку авіарейсів з аеропорту Львова скасовано або перенесено через метеоумови - На Львівщині рясний снігопад: скасовані авіарейси та заборонено рух вантажівок
    Низку авіарейсів з аеропорту Львова скасовано або перенесено через метеоумови

    Львівський аеропорт скасував рейси до Києва та Стамбула

    Міжнародний аеропорт «Львів» повідомив про скасування ряду рейсів через ускладнення погодних умов і рясний снігопад.

    «Рейси THY0443 / THY0444 Стамбул – Львів – Стамбул скасовані через метеоумови. Рейс WRC164 Львів – Бориспіль скасований через метеоумови», – повідомили в аеропорту.

    Також авіакомпанія Pegasus Airlines перенесла рейси PGT7420 Стамбул-Львів і PGT7421 Львів-Стамбул із 7 на 8 лютого.

    Рейси авіакомпанії WizzAir WZZ6761 / 6762 Львів-Дортмунд-Львів перенесені з 7 на 8 лютого через складні метеоумови в Дортмунді.

    У той же час, в МВС повідомили, що до 3:00 8 лютого у Львівській області обмежать руху великогабаритного вантажного транспорту.

    Вантажні автомобілі будуть направлятися в певні місця відстою та на стоянки АЗС.

    Перелік доріг на яких вводиться обмеження руху:

    • М-06 Київ – Чоп км 432+877 – км 622+256 м;
    • М-10 Львів – Краковець;
    • М-11 Львів – Шегині;
    • М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська;
    • Західний обхід міста Львова;
    • Під’їзд до міста Львова;
    • Н-09 Мукачево – Львів від Нових Стрілищ – до Львова;
    • Н-17 Львів – Луцьк по усій протяжності;
    • Р-15 Ковель – Жовква від межі області до Червонограда.

    Як повідомлялося, на Україну насуваються хуртовини та крижані дощі.

    Раніше стало відомо, що у звʼязку з очікуваним похолоданням у країні розгорнуто близько пʼяти тисяч пунктів обігріву.

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    Теги: МВС Київ Львівщина Львів Стамбул вантажівки літак аеропорт дорожній рух авіаперевезення снігопад
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