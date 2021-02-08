На Львівщині рясний снігопад: скасовані авіарейси та заборонено рух вантажівок

Низку авіарейсів з аеропорту Львова скасовано або перенесено через метеоумови

Львівський аеропорт скасував рейси до Києва та Стамбула

Міжнародний аеропорт «Львів» повідомив про скасування ряду рейсів через ускладнення погодних умов і рясний снігопад.

«Рейси THY0443 / THY0444 Стамбул – Львів – Стамбул скасовані через метеоумови. Рейс WRC164 Львів – Бориспіль скасований через метеоумови», – повідомили в аеропорту.

Також авіакомпанія Pegasus Airlines перенесла рейси PGT7420 Стамбул-Львів і PGT7421 Львів-Стамбул із 7 на 8 лютого.

Рейси авіакомпанії WizzAir WZZ6761 / 6762 Львів-Дортмунд-Львів перенесені з 7 на 8 лютого через складні метеоумови в Дортмунді.

У той же час, в МВС повідомили, що до 3:00 8 лютого у Львівській області обмежать руху великогабаритного вантажного транспорту.

Вантажні автомобілі будуть направлятися в певні місця відстою та на стоянки АЗС.

Перелік доріг на яких вводиться обмеження руху:

М-06 Київ – Чоп км 432+877 – км 622+256 м;

М-10 Львів – Краковець;

М-11 Львів – Шегині;

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська;

Західний обхід міста Львова;

Під’їзд до міста Львова;

Н-09 Мукачево – Львів від Нових Стрілищ – до Львова;

Н-17 Львів – Луцьк по усій протяжності;

Р-15 Ковель – Жовква від межі області до Червонограда.

Як повідомлялося, на Україну насуваються хуртовини та крижані дощі.

Раніше стало відомо, що у звʼязку з очікуваним похолоданням у країні розгорнуто близько пʼяти тисяч пунктів обігріву.