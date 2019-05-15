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    Через туман у Львові затримуються два рейси Ryanair

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    Через туман у Львові затримуються два рейси Ryanair

    Приліт RYR3122 до Львова планується о 11:40 замість 08:25

    Рейси RYR3122/3123 авіакомпанії Ryanair затримуються  в середу, 15 травня, через несприятливі метеоумови (туман) у Львові.

    Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту «Львів» у Facebook.

    «RYR3122 приліт до Львова 11:40 15.05.19 (замість 08:25 15.05.19). RYR3123 виліт зі Львова 12:05 15.05.19 (замість 08:50 15.05.19). Пасажирам надається інформація стосовно їх рейсу», - говориться у повідомленні.

    Нагадаємо, 14 травня два рейси авіакомпанії SkyUp Airlines з Шарм-ель-Шейха до Львова і за зворотним напрямком затримувалися через несправність літака. 

    Раніше повідомлялося, що угорський авіаперевізник Wizz Air відновлює з 30 червня рейси за сезонним маршрутом Київ-Люблін (Польща).

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