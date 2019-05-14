  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Два рейси SkyUp в аеропорту «Львів» затримуються через технічну причину

    • Розсилка
    Два рейси SkyUp в аеропорту «Львів» затримуються через технічну причину

    Наразі очікується, що для літака доправлять необхідну для ремонту деталь

    Два рейси авіакомпанії SkyUp Airlines з Шарм-ель-Шейха до Львова і за зворотним напрямком у вівторок, 14 травня, затримуються через несправність літака. 

    Про це повідомляється на сторінці Міжнародного аеропорту «Львів» у соцмережі Facebook.

    «Рейси SQP7132/SQP7131 авіакомпанії SkyUp затримуються по технічній причині.

    SQP7132 приліт до Львова 21:20 (замість 09:30)

    SQP7131 виліт зі Львова 22:20 (замість 10:30)», - заявили в аеропорту.

    Як  повідомляє ТСН.ua, PR-директор компанії SkyUp Наталія Калініченко заявила, що затримка виникла через невелику несправність, наразі очікується, що для літака доправлять необхідну для ремонту деталь.

    «Літак затримується по техпричині, необхідно доправити одну деталь, і так вийшло, що його затримка потягнула за собою цілий ланцюжок рейсів, які затримуються. Зараз очікуємо, що цю необхідну деталь повинні довезти. Поломка не серйозна, втім, краще летіти на відремонтованому літаку», - зазначила Калініченко.

    Раніше повідомлялося, що угорський авіаперевізник Wizz Air відновлює з 30 червня рейси за сезонним маршрутом Київ-Люблін (Польща).

    Читайте також
    Єгипет Львів літак авіаперевезення SkyUp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ