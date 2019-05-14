Два рейси SkyUp в аеропорту «Львів» затримуються через технічну причину



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Наразі очікується, що для літака доправлять необхідну для ремонту деталь

Два рейси авіакомпанії SkyUp Airlines з Шарм-ель-Шейха до Львова і за зворотним напрямком у вівторок, 14 травня, затримуються через несправність літака.

Про це повідомляється на сторінці Міжнародного аеропорту «Львів» у соцмережі Facebook.

«Рейси SQP7132/SQP7131 авіакомпанії SkyUp затримуються по технічній причині.

SQP7132 приліт до Львова 21:20 (замість 09:30)

SQP7131 виліт зі Львова 22:20 (замість 10:30)», - заявили в аеропорту.

Як повідомляє ТСН.ua, PR-директор компанії SkyUp Наталія Калініченко заявила, що затримка виникла через невелику несправність, наразі очікується, що для літака доправлять необхідну для ремонту деталь.

«Літак затримується по техпричині, необхідно доправити одну деталь, і так вийшло, що його затримка потягнула за собою цілий ланцюжок рейсів, які затримуються. Зараз очікуємо, що цю необхідну деталь повинні довезти. Поломка не серйозна, втім, краще летіти на відремонтованому літаку», - зазначила Калініченко.

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