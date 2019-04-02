Wizz Air відновлює рейси Київ-Люблін з 30 червня



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З Києва до Любліна можна буде літати двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях

Квитки на зазначений напрямок можна купити за ціною від EUR19,99 в один бік

Угорський авіаперевізник Wizz Air відновлює з 30 червня 2019 року рейси за сезонним маршрутом Київ-Люблін (Польща). Про це пише Інтерфакс – Україна.

Зазначається, що з Києва до Любліна можна буде літати двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях.

Як наголошується в повідомленні авіаперевізника, квитки на зазначений напрямок можна купити за ціною від EUR19,99 в один бік.

Наразі Wizz Air, з урахуванням рейсу Київ-Люблін, пропонує українським пасажирам 46 маршрутів до 13 країн.

Як повідомлялося, Wizz Air розглядає можливість відновити роботу української дочки «Візз Ейр Україна» у 2019 році, а також планує до 2025 року інвестувати $ 2,5 млрд для збільшення українського авіапарку на 20 нових літаків Airbus A320 і Airbus A321.

Wizz Air, найбільший лоукост-перевізник в Центральній і Східній Європі, пропонує рейси більш ніж по 600 маршрутам з 27 баз, поєднуючи 145 напрямків у 44 країнах. Флот авіакомпанії складається з 89 літаків Airbus A320 і Airbus A321.