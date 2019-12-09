Через туман в аеропорту Запоріжжя скасували кілька рейсів



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Фото: facebook.com / КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»

Синоптики попереджали про те, що вночі та зранку у Запоріжжі очікується туман, місцями слабка ожеледь

У зв'язку зі складними метеоумовами у розкладі рейсів, що відправляються з аеропорту Запоріжжя, відбулись зміни. Кілька рейсів скасовано.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» у Facebook.

«Відбулися зміни у розкладі аеропорту. Шановні пасажири, повідомляємо що 9 грудня у зв’язку зі складними метеоумовами відбулися зміни у розкладі рейсів», - йдеться у повідомленні пресслужби.

Згідно з даними онлайн табло, авіаперевізники МАУ та SkyUp скасували два рейси Запоріжжя - Бориспіль.

Синоптики попереджали про те, що вночі та зранку у Запоріжжі очікується туман, місцями слабка ожеледь.