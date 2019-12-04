Пасажиропотік аеропорту «Київ» падає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За 11 місяців цього року аеропорт «Київ» обслужив на 7,4% менше пасажирів, ніж за аналогічний період 2018-го

За листопад 2019 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського обслужив 180,1 тис. пасажирів, що на 1,35% менше, ніж у листопаді 2018-го.

Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах, – 177,5 тис., на внутрішніх рейсах – 2,6 тис. пасажирів. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Згідно зі статистикою аеропорту, кількість рейсів у листопаді 2019 року склала 2 029 на приліт і виліт, що на 1,3% менше аналогічного періоду 2018 р. З них міжнародних рейсів – 1764, внутрішніх - 265.

Найбільш популярні міжнародні напрямки в листопаді 2019 року – Мінськ (Білорусь), Варшава (Польща), Відень (Австрія), Берлін (Німеччина), Рим (Італія), Будапешт (Угорщина), Франкфурт-на-Майні (Німеччина); внутрішні – Запоріжжя, Одеса, Львів.

За січень-листопад 2019 року аеропорт «Київ» обслужив 2,414 млн пасажирів, що на 7,4%, менше, ніж у січні-листопаді 2018 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 2,357 млн, на внутрішніх рейсах – 56,4 тис. пасажирів.

Кількість рейсів у січні-листопаді 2019 року склала 25 565 на приліт і виліт, що на 8,6% менше аналогічного періоду 2018 р. З них міжнародних рейсів – 21 532, внутрішніх – 4 033.

Найбільш популярні міжнародні напрямки з початку 2019 року – Мінськ (Білорусь), Варшава (Польща), Шарм-ель-Шейх (Єгипет), Рим (Італія), Відень (Австрія), Берлін (Німеччина), Франкфурт-на-Майні (Німеччина); внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.

Як повідомлялося, лоукостер Buta Airways оголосив про припинення з 22 січня польотів в аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського та переведення рейсів Баку-Київ в аеропорт «Бориспіль».