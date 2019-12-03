Бориспільському експресу вже рік: скільки пасажирів перевезено



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Kyiv Boryspil Express з’єднує головний залізничний вокзал української столиці Київ-Пасажирський із Міжнародним аеропортом «Бориспіль»

За добу експреси здійснюють 57 рейсів та перевозять 2,5 тис. пасажирів

Kyiv Boryspil Express можна назвати одним із найуспішніших залізничних проєктів незалежної України. Лише за перший рік експресом скористалися майже 1 млн пасажирів.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, інформує пресслужба УЗ.

«Упевнений, зараз ніхто не сперечатиметься, що експрес до аеропорту «Бориспіль» потрібен. За перший рік роботи він здійснив близько 10 тис. рейсів та перевіз майже мільйон пасажирів. І це безперечний доказ успішності цього проєкту», — зазначив він.

Рекордну кількість пасажирів експреси перевезли в серпні та вересні 2019 року — 98,2 тис. та 107,6 тис. відповідно. Найбільшою популярністю користуються рейси № 842 Київ — Бориспіль о 17:50 та № 845 Бориспіль — Київ о 19:17.

За словами керівника Укрзалізниці, компанія планує й надалі розвивати цей проєкт. Наразі залізничники завершують реконструкцію станції Видубичі, де буде збудована зупинкова платформа для експресу. «Станція Видубичі перетвориться на транспортний хаб, який об’єднає автобусні перевезення, залізницю, метро та авіатранспорт. Крім того, очікуємо на дизель-поїзд виробництва КВБЗ, який ми задіємо на цьому маршруті. А це додатково 170 місць для сидіння», — зауважив він.

За добу експреси здійснюють 57 рейсів та перевозять 2,5 тис. пасажирів.

Нагадаємо, Kyiv Boryspil Express з’єднує головний залізничний вокзал української столиці Київ-Пасажирський із Міжнародним аеропортом «Бориспіль». Експреси роблять проміжну зупинку тривалістю 2 хвилини на вокзалі Дарниця.

Курсування поїздів у регулярному режимі почалося 30 листопада 2018 року.

Як повідомлялося раніше, до кінця цього року Укрзалізниця планує відкрити на маршруті бориспільського експресу станцію «Видубичі» та запустити новий поїзд українського виробництва. Наразі на маршруті курсують поїзди PESA.

Укрзалізниця 10 травня 2019 року вирішила на постійній основі використовувати подвоєний склад експреса за маршрутом «Київ - аеропорт «Бориспіль» у пікові години.

З розкладом руху Kyiv Boryspil Express можна ознайомитися тут.