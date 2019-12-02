З Івано-Франківська запускають сезонні авіарейси в Бухарест



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Windrose запускає сезонні авіарейси в Бухарест

Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень

Авіакомпанія Windrose з 27 грудня запускає сезонні рейси за маршрутом Івано-Франківськ - Бухарест.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Наголошується, що польоти будуть здійснюватися по понеділках і п'ятницях. На маршруті буде задіяний літак Embraer 145.

В аеропорт столиці Румунії літак буде вилітати о 12:00, а прилітати в 13:15. З Румунії виліт в 14:00, приліт в аеропорт Івано-Франківська - о 15:30.

Ціна перельоту в одну сторону стартує від 2500 грн. Тариф враховує багаж вагою до 23 кг.

Один комплект лижного спорядження перевозиться безкоштовно у випадку, якщо сумарна вага з багажем не перев.ищує 23 кг.

Нагадаємо, авіакомпанія Windrose розглядає можливість запуску з кінця поточного року чартерних рейсів з Києва до столиці Словенії Любляни.

Рейси між Києвом і Любляною можуть стартувати, починаючи з 21 грудня, але керівництво української авіакомпанії ще не прийняло остаточного рішення на цей рахунок.