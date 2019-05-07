Через загибель туристів затриманий голова Федерації рафтингу Прикарпаття



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В результаті аварії троє людей загинули Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

ГО «Федерація рафтингу Прикарпаття» надала дозвіл на перевезення вантажівкою, яка впала з обриву у річку

У Коломиї затримали голову Федерації рафтингу Прикарпаття, громадської організації, що дозволила перевезення вантажівкою, яка напередодні впала з обриву у річку з 23 туристами з Білорусі.

Про це 7 травня повідомляє «Українська правда» з посиланням на інформацію речника Нацполіції Ярослава Тракала.

«52-річного керівника ГО «Федерація рафтингу Прикарпаття» затримано у порядку ст. 208 КПК України. Розпочато досудове розслідування за ст. 287 Кримінального кодексу України», - сказав Тракало.

За його словами, за цією статтею передбачається кримінальна відповідальність за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.

Речник Нацполіції повідомив, що затриманому раніше водію вантажівки буде оголошена підозра за ч. 3 ст. 287. «8 травня суд має розглянути міру запобіжного заходу», - сказав Тракало.

Згідно з даними державних реєстрів, ГО «Федерація рафтингу Прикарпаття» очолює Віктор Кавацюк.

Як повідомлялося, 6 травня у селі Красник Верховинського району вантажний автомобіль «ГАЗ-66», який перевозив туристів, впав у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м. Троє людей загинули, 10 госпіталізували в лікарню.

Водія вантажівки затримали.