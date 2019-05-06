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    Туристи, які впали в річку у вантажівці на Івано-Франківщині, були з Білорусі

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    <p>19 осіб з автомобіля було врятовано</p> - Туристи, які впали в річку у вантажівці на Івано-Франківщині, були з Білорусі

    19 осіб з автомобіля було врятовано

    Фото: ДСНС

    В автомобілі виявлено тіла трьох загиблих. Доля 1 особи залишається невідомою

    За попередніми даними, туристи, які знаходилися у вантажному автомобілі, що впав в річку поблизу  с. Красник Івано-Франківської області, є громадянами Білорусі.

    Про це повідомили в ДСНС України.

    Аварія сталася 6 травня. Об 11:43 до ДСНС надійшла інформація про те, що під час руху вантажного автомобіля з кунгом сталося його падіння з обриву (висота близько 40 м) у річку Чорний Черемош.

    «В автомобілі попередньо перебувало 23 особи (попередньо пасажири - громадяни Республіки Білорусь). В автомобілі виявлено тіла трьох загиблих. 19 осіб врятовано. Доля 1 особи залишається невідомою», - заявили в ДСНС.

    Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. На місці події залучено 45 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС.

    Раніше повідомлялося, що на Івано-Франківщині у селі Красник Верховинського району вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м.

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