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    Трагедія на Прикарпатті: рятувальники знайшли у річці усіх туристів з вантажівки

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    Трагедія на Прикарпатті: рятувальники знайшли у річці усіх туристів з вантажівки

    Загинули чоловік, який був керівником групи, та двоє жінок

    На Прикарпатті рятувальники знайшли всіх туристів, що їхали у вантажівці, яка зірвалася в річку Чорний Черемош. 10 людей госпіталізовано, троє загинули.

    Про це повідомили в прес-службі управління ДСНС в Івано-Франківській області.

    «Станом на 15 годину знайдено всіх осіб. Три особи загинуло. До лікувальних закладів госпіталізовано 10 осіб, з них одна жінка у важкому стані. Медичне обстеження решти осіб триває», - сказали в прес-службі ДСНС.

    За інформацією поліції Івано-Франківщини, загинули чоловік, який був керівником групи, і двоє жінок. Всього у вантажівці перебувало 23 туристів та водій.

    «Попередньо відомо, що група туристів з Білорусі мала здійснити сплав річкою, тому направлялися до місця призначення», - уточнили в поліції.

    Наразі відповідні служби продовжують працювати на місці аварії.

    Як повідомлялося, 6 травня у селі Красник Верховинського району вантажний автомобіль «ГАЗ-66», який перевозив туристів, впав у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м.

    Джерело: Укрінформ

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