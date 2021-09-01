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    Черговий лідер бойовиків «ЛНР» загадково помер у Росії

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    Про причини смерті ватажка бойовиків наразі не повідомляється - Черговий лідер бойовиків «ЛНР» загадково помер у Росії
    Про причини смерті ватажка бойовиків наразі не повідомляється
    Фото: mvdlnr.ru

    Про смерть російського колаборанта Валерія Лопіна повідомили самі бойовики

    У серпні помер черговий лідер угруповання «ЛНР», 62-річний Валерій Лопін. Про це повідомляє пресслужба так званого «МВД ЛНР», де колаборант у свій час проходив службу на посаді начальника Управління фінансового і матеріального забезпечення.

    Зазначається, що бойовик помер у лікарні с. Тосково Ленінградської обл.

    З даних, опублікованих на сайті Миротворець про Лопіна відомо, що до війни він очолював одне з сільгосппідприємств на Луганщині і фактично зруйнував його в інтересах свого покровителя, регіонала Олександра Єфремова. Також займався «розпилом» комунальної власності, чим забезпеив собі та нащадкам безбідне існування. Окрім того, у довоєнні роки він був одним із очільників місцевого осередку «донських козаків».

    З початком війни Лопін підтримав окупацію Луганщини, очоливши озброєну банду «козаків», і брав учать у штурмі бойовиками відділу прикордонної служби «Станично-Луганське» Луганського прикордонного загону.

    Згодом Лопін «обирався» депутатом до так званої Народної ради ЛНР, а також був заступником керівника одного з окупаційних «міністерств».

    «Судячи з одіозністі особистості Лопіна, його чекає доля інших відомих «командирів» середньої ланки з числа луганських сепаратистів – буде застрелений як собака своїи ж кремлівськими господарями», – зазначають про Лопіна автори сайту Миротворець.

    Нагадаємо, на думку журналіста Аркадія Бабченка, долю Гіві та Мотороли розділять інші бойовики.Екс-лідер «ЛНР» розповів, хто з бойовиків обстрілював Луганськ

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    Теги: бойовики на Донбасі ЛНР смерть
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    Черговий лідер бойовиків «ЛНР» загадково помер у Росії