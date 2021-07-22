Після публікації «Главкома» Генпрокуратура пообіцяла розслідувати загадкову смерть митрополита в окупованому Луганську

Митрополит Церкви Московського патріархату в Україні Митрофан загинув в окупованому Луганську за загадкових обставин

Смерть впливового митрополита викликала значний резонанс в Україні

Офіс Генеральна прокуратура України пообіцяв перевірити факти ймовірної насильницької смерті митрополита «УПЦ МП» Митрофана в окупованому Луганську. Такий висновок випливає із відповіді Офісу Генпрокурора на інформаційний запит «Главкома».

«…Відповідна інформація, опублікована у засобах масової інформації, буде перевірена під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення злочинів учасниками не передбачених законом збройних формувань «ЛНР» – ідеться в повідомленні Офісу.

У відомстві також додали, що нині ані Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, ані Офіс Генпрокурора, ані органи прокуратури Луганської області не здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом смерті митрополита Луганської єпархії «УПЦ МП».

Як повідомлялося раніше, 18 червня в окупованому Луганську помер керуючий Луганської єпархії Церкви Московського патріархату в Україні митрополит Митрофан.

«Главком» опублікував висновки судово-медичної експертизи, яку видали покійному у так званій «ЛНР». У них ідеться про те, що помер митрополит внаслідок травми голови. Після публікації документу та інтерв'ю з митрополитом Климентом (Вечерею), причину смерті на сайті єпархії було змінено. Більше того, у повідомленні від 19 червня замість стверджування про «інфаркт» тепер значиться, що митрополит Митрофан помер «імовірно в результаті перенесеного інфаркту».

Митрополит Митрофан був одним із тих митрополитів Церкви у єдності з Московським патріархатом, який служив на окупованій території, його обвинувачували в співпраці з бойовиками, його діяльністю цікавилися українські спецслужби.

Окрім того, митрополит Митрофан до вручення Томосу УПЦ (ПЦУ) входив до Комісії Московського патріархату для ведення переговорів «з тими, хто відокремився від церковного спілкування», коли РПЦ і УПЦ КП намагалися налагодити спілкування.