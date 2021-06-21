Повоював за бойовиків «ЛНР», а Україна пробачила. Уродженець Сєвєродонецька отримав п’ять років умовно

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

Рубіжанський міський суд Луганської області визнав винним бойовика «ЛНР» у створенні непередбачених законом воєнізованих формувань і призначив йому п’ять років позбавлення волі, яке замінено на два роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 15 червня.

У серпні 2015 року уродженець Сєвєродонецька добровільно вступив до лав незаконного збройного формування «Заря». Там бойовику видали камуфльований одяг, спальний мішок, військовий квиток «ЛНР» та автомат Калашникова «АК-74». Обвинувачений неоднарозово виїжджав на полігон, де навчався стріляти з автомата, великокаліберного кулемета, ручного гранатомета, а також гармати 80 калібру.

За час служби у підрозділі «Заря» терорист отримав звання молодшого сержанта і був призначений на посаду командира відділення.

Протягом січня-березня 2016 року обвинувачений перебував у лавах іншого незаконного збройного формування «15 батальйон територіальної оборони «СССР Брянка», яке входить до складу другого армійського корпусу Російської Федерації. Він виконував функції оператора протитанкової рушниці; перебував на бойових позиціях в районі Первомайська Луганської області, де спостерігав за пересуванням військової техніки української армії.

Під час досудового розслідування обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, що дозволило йому уникнути ув’язнення. У результаті суд затвердив цю угоду, наголосивши, що обвинувачений щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.

Як повідомляв «Главком», у червні Шевченкіський районний суд Чернівців заочно визнав винним командира взводу «бригади Восток» «Донецької народної республіки» Андрія Воронова у створенні терористичної організації і призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами справи обвинувачений з 2014 року і до цього часу бере участь в бойових діях проти Збройних сил України на території Донецької області. Зокрема, Воронов причетний до підбору, перевірки та зарахування військовослужбовців до штату незаконного збройного формування «ДНР», здійснює контроль за їхнім пересуванням, організовує та координує дії підрозділів у бойових діях проти української армії на ділянці лінії зіткнення.

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