Контррозвіднику «ЛНР» дали 10 років тюрми за викрадення людини

На початку 2015 року обвинувачений добровільно вступив на службу до «відділу військової контррозвідки «міністерства державної безпеки «ЛНР»

Потерпіла, яка везла гуманітарну допомогу на непідконтрольну територію, перебувала у полоні бойовиків 16 днів

Новоайдарський районний суд Луганської області заочно визнав винним співробітника «відділу військової контррозвідки МДБ «ЛНР» Вадима Фролова у викраденні людини та причетності до терористичної організації і призначив 10 років тюрми з конфіскацією всього майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 17 березня.

За матеріалами справи на початку 2015 року обвинувачений вступив на службу до «відділу військової контррозвідки «міністерства державної безпеки «ЛНР» («МДБ»). У його обов’язки входила незаконна оперативно-розшукова та контррозвідувальна діяльність у військовій сфері на користь терористичної організації «ЛНР».

Крім цього, 13 липня 2017 року близько 11 год. бойовик Фролов незаконно затримав на КПВВ «Станиця Луганська» для перевірки документів жінку, яка рухалась до Луганська. Після чого забрав в останньої паспорт громадянки України, мобільний телефон та посадив до автомобіля, який обвинувачений використовував для виконання своїх службових обов`язків. Далі доставив жінку до Луганська, де передав її співробітникам «МДБ «ЛНР».

У суді потерпіла розповіла, що того дня прибула з Луганська на підконтрольну Україні частини Станиці Луганській з метою отримання гуманітарної допомоги від благодійної організації. Гуманітарку жінка планувала передати своїм знайомим і рідним, які мешкають на окупованій території і не можуть здійснити таку поїздку самостійно.

Під час перетину блок-посту «ЛНР» її затримали бойовики. Один із них був обвинувачений Фролов, який її посадив до автівки та відвіз до будівлі колишньої СБУ у Луганську, де розташовується «міністерство державної безпеки «ЛНР».

Потерпіла додала, що у перший день її допитували близько 6-7 годин. Під час допиту її кілька разів вдарили головою об стіл за те, що вона грубила бойовикам. Залякували, казали, що будуть судити за диверсії і шпигунство та співробітництво з СБУ і ЗСУ і посадять за грати на 20 років.

Загалом, у полоні «МДБ «ЛНР» потерпіла перебувала 16 днів. 29 липня 2017 року бойовики відпустили, змусивши її написати заяву на ім`я «міністра державної безпеки «ЛНР» проте, що вона не має до них претензій щодо свого затримання.

Також у суді свідчив українського прикордонника, який бачив, як бойовик Фролов у формі з шевронами з написом «Росія» на блокпосту через річку Сіверський Донець (Станиця-Луганська) зупиняв та перевіряв автомобілі, а саме переглядав документи, вантаж, з`ясовував напрямок руху.

Крім реального терміну для бойовика, суд постановив стягнути з нього на користь потерпілої 10 тис. грн моральної шкоди.