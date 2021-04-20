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    Чернівецька область невдовзі вийде з «червоної» зони Covid-19

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    Наразі в Чернівецькій області лише один показник перевищує норму &ndash; це рівень госпіталізацій - Чернівецька область невдовзі вийде з «червоної» зони Covid-19
    Наразі в Чернівецькій області лише один показник перевищує норму – це рівень госпіталізацій
    Фото dtkt.ua

    Наразі «червона» зона карантинних обмежень діє у 12 регіонах України та Києві

    Чернівецька область, де завжди була найскладніша ситуація з розповсюдженням коронавірусу, найближчим часом може вийти з «червоної» зони карантинних обмежень. Адже в області спостерігається значне зниження епіднебезпеки поширення Covid-19. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Telegram.

    «Чернівецька область вже третя після Івано-Франківської та Закарпатської, яка невдовзі вийде з «червоної» зони карантинних обмежень через значне зниження епіднебезпеки поширення Covid-19», – йдеться у повідомлені.

    Крім того, додають в ЦГЗ, стабільне покращення епідситуації фіксується у Львівській області. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, наразі в Чернівецькій області лише один показник перевищує норму – це рівень госпіталізацій. Станом на 19 квітня він складав 62,8 на 100 тисяч населення при нормі в 60. Днем раніше, 18 квітня, рівень госпіталізацій на Буковині становив 64,5 на 100 тисяч населення. Тобто спостерігається його зниження.

    Наразі «червона» зона карантинних обмежень діє у 12 регіонах України та Києві, «жовта» – у 3, решта – «помаранчеві».

    Тим часом, адаптивний карантин, який діє в Україні до кінця квітня, планують продовжити іще як мінімум на два місяці. Зараз готують відповідну постанову Уряду. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко

    Теги: лікар Чернівецька область Telegram карантин населення коронавірус
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