Чернівецька область невдовзі вийде з «червоної» зони Covid-19

Наразі в Чернівецькій області лише один показник перевищує норму – це рівень госпіталізацій

Наразі «червона» зона карантинних обмежень діє у 12 регіонах України та Києві

Чернівецька область, де завжди була найскладніша ситуація з розповсюдженням коронавірусу, найближчим часом може вийти з «червоної» зони карантинних обмежень. Адже в області спостерігається значне зниження епіднебезпеки поширення Covid-19. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Telegram.

«Чернівецька область вже третя після Івано-Франківської та Закарпатської, яка невдовзі вийде з «червоної» зони карантинних обмежень через значне зниження епіднебезпеки поширення Covid-19», – йдеться у повідомлені.

Крім того, додають в ЦГЗ, стабільне покращення епідситуації фіксується у Львівській області. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, наразі в Чернівецькій області лише один показник перевищує норму – це рівень госпіталізацій. Станом на 19 квітня він складав 62,8 на 100 тисяч населення при нормі в 60. Днем раніше, 18 квітня, рівень госпіталізацій на Буковині становив 64,5 на 100 тисяч населення. Тобто спостерігається його зниження.

Наразі «червона» зона карантинних обмежень діє у 12 регіонах України та Києві, «жовта» – у 3, решта – «помаранчеві».

Тим часом, адаптивний карантин, який діє в Україні до кінця квітня, планують продовжити іще як мінімум на два місяці. Зараз готують відповідну постанову Уряду. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко