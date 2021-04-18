Ляшко розповів, скільки в Україні може тривати адаптивний карантин

Головний санітарний лікар пояснив, що зараз у країні діють чотири рівні епідемічної небезпеки

Адаптивний карантин, який діє в Україні до кінця квітня, планують продовжити іще як мінімум на два місяці. Зараз готують відповідну постанову Уряду. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у інтерв’ю медичний експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.

«Ми ніколи не використовували у юридичних документах поняття «локдаун», у нас чітко прописано – адаптивний карантин. Є обмеження, які діють у різних рівнях епідемічної небезпеки. Сьогодні їх чотири. Зелений – це той, до якого ми йдем, коли ми зупинимо всі карантинні обмеження, там прописано індикатор. Вся країна перебуває в базовому жовтому рівні. І є червоний рівень епідемічної небезпеки, він застосовується тоді, коли область підходить до колапсу медичної системи. І якщо зростання захворюваності триватиме, то не буде куди госпіталізовувати хворих, як із ковідом, так і з іншою патологією. Тому застосовуються більш жорсткі карантинні обмеження. І помаранч між жовтим і червоним – це просто сигнальний такий світлофор. Якщо один із показників вискакує із жовтого рівня, він засвічується, для того, щоб на місцях бачили, що є потенційно небезпека найближчим часом перейти в червоний рівень, тому і бізнес, і люди повинні думати і дотримуватися карантину», – сказав Віктор Ляшко.

Раніше Ляшко розповів, коли в Україні почнуть вакцинувати від Covid-19 усіх охочих.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України скасувало дозвіл на вакцинацію публічних осіб поза чергою надлишковими дозами вакцини від коронавірусу.

У п’ятницю, 16 квітня, в Україну прибула перша партія американсько-німецької вакцини Pfizer/BioNTech. Це перший препарат із нового покоління РНК-вакцин, яким українці зможуть зробити щеплення від Covid-19.

Як відомо, щеплення вакциною Pfizer-BioNTech (торговельна назва – Comirnaty) розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня – по всій Україні.



