  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Пандемія коронавірусу
рус
    Пандемія коронавірусу

    Ляшко розповів, скільки в Україні може тривати адаптивний карантин

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ляшко розповів, що усі регіони мають прагнути до зеленого рівня епідемічної небезпеки - Ляшко розповів, скільки в Україні може тривати адаптивний карантин
    Ляшко розповів, що усі регіони мають прагнути до зеленого рівня епідемічної небезпеки
    Фото: facebook-сторінка Віктора Ляшка

    Головний санітарний лікар пояснив, що зараз у країні діють чотири рівні епідемічної небезпеки

    Адаптивний карантин, який діє в Україні до кінця квітня, планують продовжити іще як мінімум на два місяці. Зараз готують відповідну постанову Уряду. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у інтерв’ю медичний експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.

    «Ми ніколи не використовували у юридичних документах поняття «локдаун», у нас чітко прописано – адаптивний карантин. Є обмеження, які діють у різних рівнях епідемічної небезпеки. Сьогодні їх чотири. Зелений – це той, до якого ми йдем, коли ми зупинимо всі карантинні обмеження, там прописано індикатор. Вся країна перебуває в базовому жовтому рівні. І є червоний рівень епідемічної небезпеки, він застосовується тоді, коли область підходить до колапсу медичної системи. І якщо зростання захворюваності триватиме, то не буде куди госпіталізовувати хворих, як із ковідом, так і з іншою патологією. Тому застосовуються більш жорсткі карантинні обмеження. І помаранч між жовтим і червоним – це просто сигнальний такий світлофор. Якщо один із показників вискакує із жовтого рівня, він засвічується, для того, щоб на місцях бачили, що є потенційно небезпека найближчим часом перейти в червоний рівень, тому і бізнес, і люди повинні думати і дотримуватися карантину», – сказав Віктор Ляшко.

    Раніше Ляшко розповів, коли в Україні почнуть вакцинувати від Covid-19 усіх охочих.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України скасувало дозвіл на вакцинацію публічних осіб поза чергою надлишковими дозами вакцини від коронавірусу.

    У п’ятницю, 16 квітня, в Україну прибула перша партія американсько-німецької вакцини Pfizer/BioNTech. Це перший препарат із нового покоління РНК-вакцин, яким українці зможуть зробити щеплення від Covid-19.

    Як відомо, щеплення вакциною Pfizer-BioNTech (торговельна назва – Comirnaty) розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня – по всій Україні.

    Читайте також статті:


    Теги: медицина лікар українці карантин щеплення небезпека Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies