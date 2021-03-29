Covid-19 на Одещині: захворіли понад 600 мешканців

Станом на 29 березня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 105833 жителі

Серед нових хворих – 21 дитина та восьмеро медичних працівників

На території Одеської області протягом минулої доби, 28 березня лабораторно підтверджено 658 нових випадків захворювання на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

Серед нових хворих – 21 дитина та восьмеро медичних працівників. Найбільше ж випадків підтвердили в місті Одеса — таких 414, в Ізмаїльському районі – 42, Болградському районі – 47, Кілійському районі – 49. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції жодна людина не померла. Одужання зафіксували ж у 20 людей.

Станом на 29 березня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 105833 жителі, з яких 4899 дітей та 3428 медпрацівників. За весь час в регіоні провели 157239 ІФА-тестів та 464577 ПЛР-тестів. Померли ж від початку пандемії 1735 людей, а видужали 83004 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 29 березня на Вінниччині зафіксували 56 236 випадків інфікування коронавірусом. Кількість виявлених хворих зросла на 365 випадків за добу.