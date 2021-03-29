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    Протягом доби у Києві виявили 402 нових хворих на коронавірус

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    Протягом минулої доби госпіталізували 45 людей з підтвердженим діагнозом - Протягом доби у Києві виявили 402 нових хворих на коронавірус
    Протягом минулої доби госпіталізували 45 людей з підтвердженим діагнозом
    Ілюстративне фото

    Найбільше випадків зафіксовано у Дніпровському районі

    За минулу добу в столиці коронавірус виявили у 402 киян. Померли 25 чоловік. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

    Серед осіб з підтвердженим діагнозом Covid-19 – 228 жінок віком від 19 до 89 років, 154 чоловіків віком від 18 до 96 років, 10 дівчаток від 11 місяців до 17 років та 10 хлопчиків від 3 до 17 років.

    Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (181), Дарницькому (62) та Оболонському (55).

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    За день хвороба забрала життя 25 людей, таким чином від коронавірусу у столиці від початку пандемії померли вже 3334 особи.

    За словами Кличка, протягом минулої доби госпіталізували 45 людей з діагнозом «коронавірус» та 441 особу з пневмоніями та підозрою на коронавірус.

    Крім того, він зазначив, що 217 киянина подолали коронавірус (загалом одужали 105 118).

    Також стало відомо, що у столиці протягом попередньої доби виявили 374 нових хворих на коронавірус. Померло 35 осіб.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер чоловік коронавірус
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