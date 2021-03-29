Походження Covid-19. ВООЗ назвала сценарії передачі вірусу людині

Найбільшим імовірним сценарієм учені назвали передачу коронавірусу від кажанів до людей через якусь іншу тварину

Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила проєкт доповіді про походження коронавірусу. Згідно з висновками експертів, коронавірус нового типу, найімовірніше, передався людині від кажанів через проміжну ланку.

Про це повідомляє Associated Press.

Вчені у звіті представили чотири ймовірних сценарії виникнення вірусу:

Витік із лабораторії у китайському місті Ухань у проєкті звіту назвали «вкрай малоймовірним». За оцінками фахівців, «ймовірно» або «дуже ймовірно», що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину. Можливість передачі коронавірусу від кажанів напряму людині оцінили як «імовірний» варіант зараження, адже «еволюційна відстань між вірусами кажанів та SARS-CoV-2 орієнтовно становить кілька десятиліть, що передбачає відсутню проміжну ланку». Також «можливим», але з низькою ймовірністю, вчені назвали сценарій зараження через продукти харчування.

Як заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, влада Пекіну не надала дані, а також втручалася в текст майбутнього звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я про походження коронавірусу.

Команда ВООЗ, яка побувала в Ухані, де виник Covid-19, заявила, що їй не надали доступ до необроблених даних про хворобу.

Також експерт ВООЗ Домінік Дуайер заявив, що влада Китаю відмовила їм у вивченні фактичних даних про перші випадки захворювання коронавірусом.

У Білому домі заявили про бажання вивчити попередній звіт місії ВООЗ після його публікації.