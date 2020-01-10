«Схеми в гуманітарці»: Мінсоцполітики виключило 79 організацій зі списку отримувачів допомоги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом в Україні до сьогоднішнього дня було зареєстровано 1416 організацій-отримувачів гуманітарної допомоги

У рамках боротьби зі «схемами на гуманітарці», міністерство соціальної політики України виключило 79 організацій зі списку отримувачів гумдопомоги. Про це міністерство повідомило на своїй сторінці у Facebook.

«Мінсоцполітики продовжує боротьбу зі «схемами на гуманітарці» і виключило 79 організацій зі списку отримувачів гумдопомоги», - йдеться у повідомленні.

Так, заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, підписав наказ, яким Мінсоцполітики виключило з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги 79 організацій.

«Гуманітарна допомога – це вантажі, які українці повинні отримувати безкоштовно. Загалом в Україні в Єдиному державному реєстрі до сьогоднішнього дня було 1416 організацій-отримувачів гуманітарної допомоги. Ми будемо ретельно слідкувати за їхньою діяльністю у правовому полі під час надання вантажам статусу «гуманітарної допомоги». Тому що час «схем на гуманітарці» пройшов», - зазначили у міністерстві.

До слова, в Україні хочуть заборонити секонд-хенд, що ввозиться під виглядом гуманітарної допомоги. В уряді вважають, що українським законодавством користуються бізнесмени і під виглядом гуманітарної допомоги ввозять у країну секонд-хенд, щоб потім його продавати.

Нагадаємо, у жовтні на пункті пропуску Ягодин на кордоні з Польщею виявили партію нового брендового одягу, який намагалися ввезти в Україну під виглядом дитячого секонд-хенду як гуманітарну допомогу. Вантажівку направляли на адресу одного з київських благодійних фондів.

В результаті з кузова вивантажили близько 4 тонн нового товару: сорочки, штани, спідниці - майже 8 тис. одиниць товарів понад сотні найменувань.

Вартість затриманого вантажу становила близько 12 млн гривень.