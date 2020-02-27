Червоний Хрест передав у санаторій «Нові Санжари» допомоги майже на 290 тис. грн



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У медцентрі «Нові Санжари» перебувають 72 людини

Товариство Червоного Хреста України входить в оперативний штаб у Нових Санжарах

Від початку обсервації евакуйованих з Китаю людей у медцентр Нацгвардії «Нові Санжари» на Полтавщині передано допомоги на суму майже 287 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Товариства Червоного Хреста.

«До медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари», де перебувають 72 людини, евакуйовані з Китаю, і 22 члени екіпажу та супроводжуючого медичного персоналу, було зібрано та передано допомоги на майже 287 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Водночас, оскільки медики з міркувань безпеки заборонили передавати у медцентр їжу, близько 300 кг продуктів Червоний Хрест передав до шкіл-інтернатів і дитячих будинків сімейного типу.

Товариство Червоного Хреста України входить в оперативний штаб у Нових Санжарах, координує, отримує від волонтерських організацій, компаній, населення допомогу, закуповує необхідне для людей, які перебувають в обсервації, та передає все це до медичного центру.

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