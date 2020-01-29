ООН оприлюднила план гуманітарної допомоги для України
План передбачає допомогу у секторах освіти, продовольства, охорони здоров'я, житла, водопостачання та санітарії
Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані оприлюднила План гуманітарного реагування для України у 2020 році.
Про це вона розповіла 29 січня на пресбрифінгу у Києві.
«Сьогодні я представила гуманітарний план для України, в якому зазначена потреба у 158 мільйонів доларів США для фінансування нашої гуманітарної роботи у 2020 році», - зазначила вона.
Лубрані зауважила, що, попри помітний прогрес у 2019 році, конфлікт на сході України все ще не припиняється і продовжує впливати на життя цивільних громадян.
«3,4 млн осіб досі потребують гуманітарної допомоги. Конфлікт на сході України продовжує бути активним, продовжуються обстріли, продовжуються заходи, які, на жаль, шкодять життю людей», - наголосила представниця ООН.
За її словами, план передбачає допомогу у секторах освіти, продовольства, охорони здоров'я, житла, водопостачання та санітарії.
«Є пріоритети, на яких ми зосереджували нашу увагу. Робота, згідно з планом, проходить під егідою ООН та міжнародних організацій гуманітарного характеру, а також ціла низка національних і міжнародних організацій та агенцій», - відмітила вона.
«У плані згадані 56 організацій і що вони робитимуть. А фінансування буде забезпечуватись міжнародними донорами. Тобто, ООН та партнери звертаються до міжнародних партнерів для того, щоб залучити фінансування для цих 56-організацій, включаючи українські», - додала вона.
Координатор також відзначила, що планом передбачено надання гуманітарної допомоги та забезпечення захисту для двох мільйонів найвразливіших верств населення на сході України.
Джерело: Укрінформ