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    Червоний Хрест відправив в окупований Донецьк продукти

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    Через КПВВ &laquo;Новотроїцьке&raquo; проїхало чотири вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем - Червоний Хрест відправив в окупований Донецьк продукти
    Через КПВВ «Новотроїцьке» проїхало чотири вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем
    Фото з відкритих джерел

    Червоний Хрест щорічно відправляє тисячі тонн гуманітарних вантажів в окуповані райони Донецької і Луганської областей

    Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив черговий конвой з гуманітарними вантажами на непідконтрольну Україні територію Донецької області.

    Повідомляється, що на схід країни в бік Донецька відправлені продуктові набори та будівельні матеріали.

    «Вантаж призначається для цивільного населення», – повідомили у пресцентрі штабу ООС.

    Загалом через Держприкордонслужбу поїхали чотири вантажні автомобілі. Загальна маса вантажів склала 75,6 тонни.
    Гуманітарні конвої Червоного Хреста й ООН регулярно перетинають лінію розмежування в «Щасті» і «Новолуганському».

    Теги: бойовики на Донбасі продукти Донецьк червоний хрест гуманітарна допомога окуповані території
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    Червоний Хрест відправив в окупований Донецьк продукти