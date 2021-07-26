Червоний Хрест відправив в окупований Донецьк продукти
Червоний Хрест щорічно відправляє тисячі тонн гуманітарних вантажів в окуповані райони Донецької і Луганської областей
Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив черговий конвой з гуманітарними вантажами на непідконтрольну Україні територію Донецької області.
Повідомляється, що на схід країни в бік Донецька відправлені продуктові набори та будівельні матеріали.
«Вантаж призначається для цивільного населення», – повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Загалом через Держприкордонслужбу поїхали чотири вантажні автомобілі. Загальна маса вантажів склала 75,6 тонни.
Гуманітарні конвої Червоного Хреста й ООН регулярно перетинають лінію розмежування в «Щасті» і «Новолуганському».