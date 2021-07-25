В Україні з вересня подорожчають продукти: чим запастися і як заощадити

На 20% можуть подорожчати м’ясо, молоко і яйця

Через великий попит на соняшник у світі, ціни на олію вже стали захмарними

Експерти прогнозують нове подорожчання продуктів. Ціна на овочі та фрукти буде залежати від врожаю, але є деякі продукти, на які цінники точно перепишуть.

Чим варто запасатися вже зараз, щоб заощадити, – повідомляє «Сьогодні».

Рекордсмени цього літа – цукор і соняшникова олія. Посмажити млинці стане на 90% дорожче, ніж минулого року. Захмарні ціни на олію – а це 70 гривень за літр. Експерти це пояснюють попитом на соняшник в світі.

«Якщо олія піднялася на західних ринках – в Туреччині, на наших ринках Євросоюзу і в інших регіонах – то підприємцям, які виробляють масло, невигідно її продавати за нижчими цінами на внутрішньому ринку, ніж вони можуть продати на експорт. Тобто головна причина – це зовнішнє подорожчання», – пояснює економіст Євген Невмержицький.

Не інакше як «білим золотом» тепер можна називати цукор. Найбільше ціна виросла в останні тижні, коли почався сезон консервацій. Ну і цим, звичайно, на думку експертів, скористалися виробники.

З вересня продукти знову зростуть у ціні. І якщо на цукор і масло ціна не зміниться, на 20% можуть подорожчати м’ясо, молоко і яйця. Ціна на овочі та фрукти буде залежати від нових врожаїв і погоди.

Як зізнаються українці, є і своя економія – не дивлячись на ціни їсти менше не стали, зате шукають знижки і акційні пропозиції.

Холодна весна, погодні умови, транспортні витрати і подорожчання продовольства в усьому світі – так економісти пояснюють ситуацію з продуктами в Україні.

Нагадаємо, в Україні вже восени 2021 року слід очікувати підвищення цін на зернові, соняшникову олію, а внаслідок цього і збільшення вартості м’яса, яєць і молока.

До речі, економічний дискусійний клуб оприлюднив чергову публікацію з постійно діючої рубрики «Вартість мінімального продуктового кошика». Які продукти харчування подешевшали в Україні.

Як повідомлялося, за результатами першого півріччя 2021 року в Україні значно зросли ціни на продукти харчування. Найбільше за останній рік здорожчали соняшникова олія та цукор.