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    Економіка та фінанси

    В Україні з вересня подорожчають продукти: чим запастися і як заощадити

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    На 20% можуть подорожчати м&rsquo;ясо, молоко і яйця - В Україні з вересня подорожчають продукти: чим запастися і як заощадити
    На 20% можуть подорожчати м’ясо, молоко і яйця
    Фото з відкритих джерел

    Через великий попит на соняшник у світі, ціни на олію вже стали захмарними

    Експерти прогнозують нове подорожчання продуктів. Ціна на овочі та фрукти буде залежати від врожаю, але є деякі продукти, на які цінники точно перепишуть.

    Чим варто запасатися вже зараз, щоб заощадити, – повідомляє «Сьогодні».

    Рекордсмени цього літа – цукор і соняшникова олія. Посмажити млинці стане на 90% дорожче, ніж минулого року. Захмарні ціни на олію – а це 70 гривень за літр. Експерти це пояснюють попитом на соняшник в світі.

    «Якщо олія піднялася на західних ринках – в Туреччині, на наших ринках Євросоюзу і в інших регіонах – то підприємцям, які виробляють масло, невигідно її продавати за нижчими цінами на внутрішньому ринку, ніж вони можуть продати на експорт. Тобто головна причина – це зовнішнє подорожчання», – пояснює економіст Євген Невмержицький.

    Не інакше як «білим золотом» тепер можна називати цукор. Найбільше ціна виросла в останні тижні, коли почався сезон консервацій. Ну і цим, звичайно, на думку експертів, скористалися виробники.

    З вересня продукти знову зростуть у ціні. І якщо на цукор і масло ціна не зміниться, на 20% можуть подорожчати м’ясо, молоко і яйця. Ціна на овочі та фрукти буде залежати від нових врожаїв і погоди.

    Як зізнаються українці, є і своя економія – не дивлячись на ціни їсти менше не стали, зате шукають знижки і акційні пропозиції.

    Холодна весна, погодні умови, транспортні витрати і подорожчання продовольства в усьому світі – так економісти пояснюють ситуацію з продуктами в Україні.

    Нагадаємо, в Україні вже восени 2021 року слід очікувати підвищення цін на зернові, соняшникову олію, а внаслідок цього і збільшення вартості м’яса, яєць і молока.

    До речі, економічний дискусійний клуб оприлюднив чергову публікацію з постійно діючої рубрики «Вартість мінімального продуктового кошика». Які продукти харчування подешевшали в Україні.

    Як повідомлялося, за результатами першого півріччя 2021 року в Україні значно зросли ціни на продукти харчування. Найбільше за останній рік здорожчали соняшникова олія та цукор.

    Теги: експорт продукти ціни українці харчування овочі фрукти мясо
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    В Україні з вересня подорожчають продукти: чим запастися і як заощадити