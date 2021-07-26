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    Доба на Донбасі: двоє військових поранені, 11 порушень «тиші»

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    На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь - Доба на Донбасі: двоє військових поранені, 11 порушень «тиші»
    На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь
    Фото: штаб ООС

    Один військовий ЗСУ отримав осколкові поранення, другий – бойове травмування

    Бойовики на Донбасі минулої доби обстрілювали позиції українських військових 11 разів. В результаті обстрілів постраждали два воїни. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

    Неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Кримського ворог застосовував автоматичні станкові гранатомети. У районі Нью-Йорка окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів 120-го, 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Причепилівки збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції по автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Також в районі Південного окупанти здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

    В результаті обстрілів постраждали два українських воїнів. Один військовий ЗСУ отримав осколкові поранення, другий – бойове травмування.

    «Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан поранених – середньої тяжкості», – уточнили в ООС.

    Також повідомляється, що на обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Також сьогодні з ранку бойовики встигли тричі порушити режим припинення вогню.

    Поблизу населеного пункту Піски противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А в районі Причепилівки бойовики обстріляли українські позиції по ручних протитанкових гранатометів.

    «З початку цього періоду бойових втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає», – йдеться в повідомленні.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл
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    Доба на Донбасі: двоє військових поранені, 11 порушень «тиші»