Доба на Донбасі: двоє військових поранені, 11 порушень «тиші»

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Один військовий ЗСУ отримав осколкові поранення, другий – бойове травмування

Бойовики на Донбасі минулої доби обстрілювали позиції українських військових 11 разів. В результаті обстрілів постраждали два воїни. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

Неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Кримського ворог застосовував автоматичні станкові гранатомети. У районі Нью-Йорка окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів 120-го, 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Причепилівки збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції по автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також в районі Південного окупанти здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів постраждали два українських воїнів. Один військовий ЗСУ отримав осколкові поранення, другий – бойове травмування.

«Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан поранених – середньої тяжкості», – уточнили в ООС.

Також повідомляється, що на обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також сьогодні з ранку бойовики встигли тричі порушити режим припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Піски противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А в районі Причепилівки бойовики обстріляли українські позиції по ручних протитанкових гранатометів.

«З початку цього періоду бойових втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає», – йдеться в повідомленні.