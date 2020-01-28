Чи може Богдан вимагати звільнення держслужбовців? Окружний адмінсуд Києва «відбілив» главу Офісу президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник офісу президента Андрій Богдан під час пресконференції

Колишній керівник Укртрансбезпеки оскаржував відсутність компетенції у глави Офісу президента ініціювати питання його звільнення

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання представника керівника офісу президента Андрія Богдана і закрив провадження у справі за позовом колишнього голови Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Михайла Ноняка.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 14 січня.

16 грудня 2019 року суд відкрив провадження за позовом Ноняка до Богдана. Претензії позивача стосувалися визнання протиправних дій керівника Офісу президента з підписання і направлення прем`єр-міністру листа від 17 липня 2019 року та ініціювання питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності і звільнення голови Державної служби України з безпеки на транспорті. На основі листа Богдана в.о. міністра інфраструктури Віктор Довгань спрямував до Кабміну пропозицію щодо ініціювання дисциплінарного провадження стосовно голови Укртрансбезпеки. У підсумку тодішній прем’єр Володимир Гройсман підписав розпорядження про відсторонення Михайла Ноняка із займаної посади. А 25 вересня новий глава уряду Олексій Гончарук звільнив його із займаної посади.

Крім цього, Ноняк просив визнати суд відсутність компетенції в Андрія Богдана ініціювати це питання перед главою уряду.

Однак 9 січня до суду надійшов відзив від Богдана на позовну заяву Ноняка. У ній відповідач просив Феміду закрити провадження у справі з тих підстав, що підписання та направлення спірного листа не є рішенням або дією суб`єкта владних повноважень. Більше того керівник Офісу президента вважав, що не виконував владних управлінських функцій щодо позивача під час підписання та направлення листа, жодних правових наслідків для позивача такі дії самі по собі не створили ані у момент його підписання та направлення, ані на час розгляду цієї справи.

Щодо позовних вимог в частині визнання відсутності компетенції Богдан наголосив, що у цій справі позивач не є суб`єктом владних повноважень, а, отже, не наділений можливістю для пред`явлення позову.

Оцінивши доводи відповідача, Окружний адміністративний суд Києва наголосив, що спірний лист Андрія Богдана не є нормативно-правовим актом, а також не є правовим актом індивідуальної дії. Звідси цей документ не можна вважати рішенням суб`єкта владних повноважень у розумінні пункту 1 частини першої статті 19 КАС України, відповідно, не породжує для позивача правових наслідків і не є підставою для виникнення у нього будь-яких прав та обов`язків.

«Таким чином, враховуючи, що оскаржуваний лист (Андрія Богдана - «Главком») не породжує для позивача (Михайла Ноняка - «Главком») права на звернення з адміністративним позовом та не може бути самостійним предметом судового розгляду, водночас компетенційний спір в даному випадку теж відсутній, суд приходить до висновку щодо наявності підстав для закриття провадження у справі», - сказано у судовій ухвалі.

Нагадаємо, що 26 липня 2019 року співробітники генеральної прокуратури й Національного антикорупційного бюро провели обшук в Окружному адміністративному суді Києва. За інформацією генпрокуратури, судді цього суду системно втручалися в діяльність вищих органів влади України. 20 серпня Павло Вовк повідомив про складання повноважень голови ОАСК.

Згодом суддя Вовк позитивно відгукнувся про керівника Офісу президента Андрія Богдана.

«Це відомий адвокат, у нього багато клієнтів. Ми всі в юридичному світі одне одного знаємо, безумовно. Я його знаю як успішного адвоката. Знаю, що він зробив багато для перемоги нового президента, наближений до нього. Сказати, що він мій близький друг, я не можу», - заявив Павло Вовк.

21 січня 2020 року колектив Окружного адміністративного суду міста Києва повторно обрав Павла Вовка головою суду. «За» проголосували 39 із 42 присутніх суддів.