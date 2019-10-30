СБУ знайшла у затриманого на хабарі посадовця Фонду держмайна пів мільйона доларів



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Під час слідчих дій за місцем роботи та проживання чиновника, який все життя пропрацював у держорганах, правоохоронці вилучили понад півмільйона доларів Фото: СБУ

Оперативники затримали чиновника у Харкові під час отримання хабара

Співробітники СБУ затримали посадовця регіонального відділення Фонду державного майна по Харківській, Донецькій та Луганській областях, який вимагав гроші від директора підпорядкованого держпідприємства. Під час обшуків у чиновника вилучено понад 500 тисяч доларів.

Про це 30 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

«Керівник одного із відділів держустанови у 30 тисяч доларів оцінив надання дозволу на законне розпаювання земельних ділянок держпідприємства для подальшої приватизації працівниками. «Бонусом» за цю суму було перепідписання контракту на продовження перебування директора комбінату на посаді», - заявили в СБУ.

Оперативники затримали чиновника, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, на одній із вулиць Харкова під час отримання всієї суми хабара.

Зазначається, що під час слідчих дій за місцем роботи та проживання чиновника, який все життя пропрацював у держорганах, правоохоронці вилучили понад пів мільйона доларів та коштовні золоті вироби.

Посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Тривають слідчі дії для встановлення інших фактів корупційної діяльності зловмисника та притягнення до кримінальної всіх посадовців, причетних до протиправної оборудки.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали головного спеціаліста Нацбанку, який за 50 тисяч доларів обіцяв підприємцю сприяння в одержанні ліцензії на обмін валюти.