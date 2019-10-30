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    НАБУ вилучило техніку під час обшуку будинку колишнього нардепа Дубневича

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    З будинку Богдана Дубневича вилучено телефони - НАБУ вилучило техніку під час обшуку будинку колишнього нардепа Дубневича
    З будинку Богдана Дубневича вилучено телефони

    Вилучену техніку буде направлено на експертизу

    Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вилучило кілька одиниць техніки під час обшуку в колишнього депутата Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Богдана Дубневича. Про це повідомило джерело у правоохоронних органах.

    «Вилучили телефони», - повідомив співрозмовник.

    З його слів, техніку буде направлено на експертизу.

    Також він не зміг повідомити, чи належать вилучені телефони особисто Дубневичу.

    Як повідомлялось, НАБУ провело обшуки у Львівській області в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд грн, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.

    Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича - брата Богдана Дубневича.

    Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).

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    Джерело: Українські новини

    НАБУ Руслан Рябошапка Богдан Дубневич Ярослав Дубневич фракція час
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