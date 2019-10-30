НАБУ вилучило техніку під час обшуку будинку колишнього нардепа Дубневича



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З будинку Богдана Дубневича вилучено телефони

Вилучену техніку буде направлено на експертизу

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вилучило кілька одиниць техніки під час обшуку в колишнього депутата Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Богдана Дубневича. Про це повідомило джерело у правоохоронних органах.

«Вилучили телефони», - повідомив співрозмовник.

З його слів, техніку буде направлено на експертизу.

Також він не зміг повідомити, чи належать вилучені телефони особисто Дубневичу.

Як повідомлялось, НАБУ провело обшуки у Львівській області в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд грн, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича - брата Богдана Дубневича.

Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).

Джерело: Українські новини