НАБУ подало новий позов щодо екссекретаря РНБО Гладковського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нова справа проти Гладковського про неявку на допит до слідчого НАБУ у липні є черговим свідченням політично вмотивованого переслідування його

Адвокат колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Руслан Волинець заявляє, що НАБУ звернулося до суду з вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.

Про це повідомляє пресслужба корпорації «Богдан».

На думку адвоката, нова справа проти Гладковського про неявку на допит до слідчого НАБУ у липні є черговим свідченням політично вмотивованого переслідування його.

«Звинувачення проти Гладковського надумані, оскільки детективи НАБУ були попереджені у встановлені законом порядку та терміни про причини неможливості прибуття у визначений ними день та час», – заявив Волинець.

За словами адвоката, 19 липня факт неможливості прибуття до слідчого, окрім юридичних каналів, «широко транслювався усіма засобами масової інформації для уникнення будь-яких інсинуацій та маніпуляцій».

Адвокат додав, що липнева поїздка Гладковського за кордон була запланована ним ще у травні поточного року, а не за день до допиту, про що свідчить час придбання квитків на літак.

За словами Волинця, судове засідання відбудеться у понеділок 28 жовтня о 9:30 у Вищому антикорупційному суді України.

НАБУ наразі не повідомляє про дане звернення до суду.

Як повідомлялось, сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Натомість генпрокурор вважає, що Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.