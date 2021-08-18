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    СБУ підозрює одеського чиновника у «торгівлі» військовими надбавками

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    Чиновник &nbsp;вимагав до 50% &laquo;відкату&raquo; від суми премії військових&nbsp; - СБУ підозрює одеського чиновника у «торгівлі» військовими надбавками
    Чиновник  вимагав до 50% «відкату» від суми премії військових 
    Фото: СБУ

    За попередніми даними, чиновник отримував дохід зі схеми щонайменше у 70 тисяч гривень щомісяця

    Служба безпеки України в Одеській області затримала чиновника за підозрою у «торгівлі» надбавками для військових об’єднаних сил. Чиновник вимагав до 50% «відкату» від суми премії. Про це повідомляє пресцентр управління СБУ в Одеській області.

    За даними слідства, чиновник майже рік «торгував» надбавками для військових, яких відправляли на службу в зону операції Об'єднаних сил (ООС). За можливість отримати максимальну премію він вимагав половину з отриманої суми.

    Відзначається, що в підпорядкуванні чиновника перебувало близько 500 осіб, з яких понад 90% постійно їздять на ротацію в зону ООС. За попередніми даними, він зі своїми подільниками отримував дохід у сумі не менше 70 тисяч гривень щомісяця.

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    СБУ підозрює одеського чиновника у «торгівлі» військовими надбавками
    СБУ підозрює одеського чиновника у «торгівлі» військовими надбавками
    СБУ підозрює одеського чиновника у «торгівлі» військовими надбавками

    Для реалізації схеми з «торгівлі» надбавками чиновник залучив чотири людини. Вони збирали гроші з військових, при отриманні ними надбавок. Під час такої передачі один з офіцерів-посередників був затриманий на місці злочину.

    Кримінальне провадження порушено за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Вирішується питання про повідомлення чиновнику про підозру та направлення матеріалів до суду для обрання йому запобіжного заходу.

    Теги: СБУ корупція в Україні хабар Одеса гроші чиновник військові
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    СБУ підозрює одеського чиновника у «торгівлі» військовими надбавками