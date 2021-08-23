СБУ завершила масштабні антидиверсійні навчання з «багатим уловом» на Донбасі

За час навчань силовики виявили чимало схронів зброї бойовиків

Служба безпеки України звітує, що завершила силову фазу навчань з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей. Цього разу тренування відбувались у п’яти містах району Операції Об’єднаних сил – Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську. Про це повідомив пресцентр СБУ.

«Навчання продовжуються і триватимуть до початку вересня, але лише за перший тиждень заходів вдалося не тільки відпрацювати потенційні контр-диверсійні операції з умовними зловмисниками, а й перевірити понад 5 тис. осіб і майже 2,5 тис. автомобілів», – йдеться в повідомленні.

Головною метою тренувань стало підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах. Навчання відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера.

Під час тренувань, кажуть в СБУ, відпрацювали таке:

затримання умовних злочинців, які намагались в’їхати до міста через блокпост;

перехоплення злочинців, які тікали з міста;

заходи із недопущення витоку зброї (засоби ураження хотіли вивезти під виглядом посилки);

захоплення «диверсанта», який планував вибух у центрі міста;

ліквідацію вибухового пристрою на місці виявлення.

Крім того, завдяки навчанням, було виявлено схрон із військовими засобами ураження. Серед вилученого:

три ручні протитанкові гранатомети РПГ-22,

два ручні протитанкові гранатомети РПГ-26,

ручний протитанковий гранатомет РПГ-18,

міну МОН-50,

три гранати РГД-5,

дві гранати Ф-1,

сім підривачів,

майже чотири тисячі патронів калібру 5,45,

20 патронів калібру 7,62.

За оперативними даними, схрон облаштував у 2014 році один з учасників незаконних збройних формувань. Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.