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    СБУ завершила масштабні антидиверсійні навчання з «багатим уловом» на Донбасі

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    Навчання відбувались у євєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов&rsquo;янську та Краматорську - СБУ завершила масштабні антидиверсійні навчання з «багатим уловом» на Донбасі
    Навчання відбувались у євєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську
    Фото: СБУ

    За час навчань силовики виявили чимало схронів зброї бойовиків

    Служба безпеки України звітує, що завершила силову фазу навчань з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей. Цього разу тренування відбувались у п’яти містах району Операції Об’єднаних сил – Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську. Про це повідомив пресцентр СБУ.

    «Навчання продовжуються і триватимуть до початку вересня, але лише за перший тиждень заходів вдалося не тільки відпрацювати потенційні контр-диверсійні операції з умовними зловмисниками, а й перевірити понад 5 тис. осіб і майже 2,5 тис. автомобілів», – йдеться в повідомленні.

    Головною метою тренувань стало підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах. Навчання відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера.

    Під час тренувань, кажуть в СБУ, відпрацювали таке:

    • затримання умовних злочинців, які намагались в’їхати до міста через блокпост;
    • перехоплення злочинців, які тікали з міста;
    • заходи із недопущення витоку зброї (засоби ураження хотіли вивезти під виглядом посилки);
    • захоплення «диверсанта», який планував вибух у центрі міста;
    • ліквідацію вибухового пристрою на місці виявлення.

    Крім того, завдяки навчанням, було виявлено схрон із військовими засобами ураження. Серед вилученого:

    • три ручні протитанкові гранатомети РПГ-22,
    • два ручні протитанкові гранатомети РПГ-26,
    • ручний протитанковий гранатомет РПГ-18,
    • міну МОН-50,
    • три гранати РГД-5,
    • дві гранати Ф-1,
    • сім підривачів,
    • майже чотири тисячі патронів калібру 5,45,
    • 20 патронів калібру 7,62.

    За оперативними даними, схрон облаштував у 2014 році один з учасників незаконних збройних формувань. Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

    Теги: борг бойовики на Донбасі СБУ Луганщина Донеччина військові навчання боєприпаси
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    СБУ завершила масштабні антидиверсійні навчання з «багатим уловом» на Донбасі