СБУ ліквідувала в Луцьку велику ботоферму, яка просувала ідеї «малоросії»

Агенти Кремля агітували за створення «Малоросії» та «Новоросії», а також за окупацію всього сходу України «великою Росією»

Кіберфахівці Служби безпеки України відрапортували, що викрили новий осередок інформаційно-підривної діяльності проти державної безпеки України, нейтралізувавши в Луцьку потужну ботоферму, яку фінансували представники РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За завданням своїх «кураторів» зловмисники закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності нашої країни. Серед іншого, агітували за створення так званих «Малоросії» та «Новоросії», а також за приєднання всього сходу України до «великої Росії», – йдеться у повідомленні.

Для приховування протиправної діяльності вони використовували спеціальне обладнання для анонімізації каналів зв’язку. «Техніку» розмістили за шістьма підпільними адресами.

«Гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи. Встановлено, що один з організаторів ботоферми – мешканець обласного центру», – додають в СБУ.

Для розповсюдження в інтернеті деструктивних публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів.

Під час обшуків за адресами розташування «осередку» правоохоронці виявили: GSM-шлюзи, комп’ютерне обладнання, банківські картки, понад тисячу сім-карток операторів мобільного зв’язку, фінансові документи та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.