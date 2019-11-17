Член уряду зізнався, що писав свою дисертацію під впливом наркотиків



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За словами Тимофія Милованова, вживання марихуани його не вразило

Міністр Милованов стверджує, що «всі американці курять, а хто докторанти – вони просто смалять марихуану нон-стоп»

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зізнався, що під час перебування в США і написання дисертації пробував марихуану.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу «Прямий».

На запитання, чи вживав він наркотики, міністр заявив, що в Україні – ні, а ось у США курив марихуану.

«Ні, я не курю нічого… Скажу вам чесно: сигарети я курив сім разів у житті. Це коли мене «на слабо» брали в школі. Але я в той час займався вітрильним спортом, і якось у мене цей період – пити і курити – минув. А ось марихуану, це ж нелегально її курити, залежить від штату – в Колорадо зараз легально курити. Так ось марихуану в Україні я ніколи не курив, хоча це і нескладно в школі було або в університеті. Тому що ні. А ось знаєте, де я її курив і тільки там? Це коли в аспірантурі був на докторській (у США, – ред.). Всі американці курять, а хто докторанти – вони просто смалять марихуану нон-стоп. І там мені дали… Тільки в той період, коли мені потрібно було придумати дисертацію», – зазначив Милованов.

За словами міністра, вживання марихуани його не вразило.

«Воно якось не йде мені… Може, я неправильно якось курю – що курив, що не курив. Може, вони мене обманювали, просто мені насипали тютюну… Може, я якось реагую по-іншому. Я навіть кави не п’ю, хоча всі вчені сидять на каві. Я тільки чай п’ю», – заявив Милованов.

Як відомо, у 2001 році Милованов отримав ступінь магістра економіки у Вісконсінському університеті (США), і там же у 2004 році отримав ступінь доктора філософії з економіки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що зараз у країні невідповідний час для прийняття рішень про легалізацію канабісу.