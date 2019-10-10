Глава держави про легалізацію канабісу: ті, хто хоче - потерплять



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Зеленський побоюється звинувачень у легалізації наркотиків

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз у країні невідповідний час для прийняття рішень про легалізацію канабісу.

Про це він заявив в ході пресмарафону.

Він уточнив, що мова про легалізацію каннабіса зараз не йде, хоча багато людей хочуть займатися цим бізнесом.

«Ми можемо розглядати це тільки після того, як ми точно знатимемо, що ми, дійсно, говоримо про медичну марихуану», - сказав президент.

Він також додав, що не хоче, аби його і його команду звинувачували в тому, що він дозволив всім займатися наркотиками.

«Навіщо нам це? У нас дуже багато проблем. Мені здається, що ті, хто хоче - потерплять... Знаєте, існують речі, які не на часі. Я вважаю, що це не на часі, не зараз, не пріоритет», - зазначив Зеленський.

За словами президента, з одного боку суспільство поки що не готове до таких рішень, а з іншого - в країні зараз, навпаки, йде боротьба з наркотиками.

Як повідомлялося, глава МОЗ про легалізацію медичної марихуани: «Звичайно, це потрібно»

До слова, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька переконана, що найближчим часом у Верховній раді може з'явитися новий законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Також Зоряна Скалецька прокоментувала інформацію про те, що колишній керівник МОЗ Уляна Супрун виносила на засідання уряду питання легалізації медичної марихуани, однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував ініціативу.

15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани в медичних цілях.

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприяти легалізації медичного канабісу.

У Києві 26 жовтня о 12.00 планується провести Конопляний марш Свободи - 2019. Учасники Маршу вимагатимуть врегулювання законного доступу пацієнтів до медичного канабісу та декриміналізацію незначних проступків (зберігання <25 грамів канабісу без мети збуту – адміністративна відповідальність).

Нагадаємо, раніше керівник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявляв, що у політсилі поки не прийняли остаточного рішення щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.