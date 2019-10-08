У «Слузі народу» планують внести до Ради законопроєкт про легалізацію марихуани



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Багато депутатів готові підтримати таку ініціативу - Кравчук

Законопроєкт планується внести до Ради у найближчі місяці - нардеп

У «Слузі народу» розробили законопроєкт про легалізацію медичної марихуани. Його обіцяють внести до Верховної Ради у найближчі кілька місяців.

Про це розповіла в ефірі ObozTV депутатка від фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, повідомляє Обозреватель.

За словами Кравчук, багато депутатів готові підтримати таку ініціативу.

«Колеги з фракції обіцяли зареєструвати законопроект, що регламентуватиме легалізацію медичної марихуани», – зазначила вона.

Кравчук зазначила, що це буде не повна легалізація, адже у суспільстві ведеться дискусія.

Такий законопроєкт запропонував нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос.

«Документ вже готовий, але ще не зареєстрований. Думаю, це в найближчі місяці може статися», – зазначила вона.

Як повідомлялося, глава МОЗ про легалізацію медичної марихуани: «Звичайно, це потрібно»

До слова, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька переконана, що найближчим часом у Верховній раді може з'явитися новий законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Також Зоряна Скалецька прокоментувала інформацію про те, що колишній керівник МОЗ Уляна Супрун виносила на засідання уряду питання легалізації медичної марихуани, однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував ініціативу.

15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани в медичних цілях.

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприяти легалізації медичного канабісу.

У Києві 26 жовтня о 12.00 планується провести Конопляний марш Свободи - 2019. Учасники Маршу вимагатимуть врегулювання законного доступу пацієнтів до медичного канабісу та декриміналізацію незначних проступків (зберігання <25 грамів канабісу без мети збуту – адміністративна відповідальність).

Нагадаємо, раніше керівник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявляв, що у політсилі поки не прийняли остаточного рішення щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.