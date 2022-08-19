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Члени Європарламенту вимагають від Росії вивести війська із ЗАЕС

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Члени Європарламенту вимагають від Росії вивести війська із ЗАЕС
Росія продовжує шантажувати світ ядерною катастрофою
фото з відкритих джерел

Єврочиновники засудили підготовку та проведення будь-яких фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України

Бюро Парламентського комітету асоціації та постійний доповідач Європарламенту щодо України оприлюднили спільну заяву стосовно ядерного шантажу Росії. Про це повідомила народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність», Голова Комітету ВР з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона також оприлюднила документ, в якому рішуче засуджуються дії російських окупаційних військ на території Запорізької АЕС у місті Енергодар, які ставлять під серйозну загрозу ядерну безпеку Європейського континенту та території за його межами.

Автори заяви закликають:

  • негайно і беззастережно вивести російські війська із Запорізької АЕС,
  • уможливити направлення міжнародної наглядової місії під егідою Міжнародного агентства з атомної енергії, яка б здійснювала необхідний контроль в інтересах ядерної безпеки;
  • терміново вжити заходів та змусити росію звільнити ЗАЕС і повернути електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу;
  • ЄС та Групу Семи запровадити жорсткі санкції проти Росатома і всієї російської атомної промисловості у відповідь на ядерний шантаж, а також з метою запобігання прецеденту для інших терористів.

Бюро ПКА також засудило підготовку та проведення будь-яких фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України.

Будь-які спроби проведення так званих «референдумів» на цих територіях будуть визнані міжнародною спільнотою та Україною незаконними, нікчемними та недійсними.

Члени Бюро ПКА та постійний доповідач Європейського Парламенту щодо України суворо засудили цинічний терористичний акт, який Росія вчинила 29 липня 2022 року, вбивши понад 50 українських військовополонених шляхом вибуху на території колишньої виправної колонії у селі Оленівка.

«Вимагаємо від ООН та МКЧХ, які виступають гарантами життя та здоров’я українських військовополонених, негайно відреагувати на цей теракт з боку росії та направити своїх представників до села Оленівка з інспекційними місіями», – вказано у заяві.

Розв’язана Кремлем війна широко підтримується російським суспільством, яке несе за неї відповідальність. «Тому ми повністю підтримуємо ідею припинити видачу туристичних віз громадянам росії, що було б справедливим рішенням. Ті, хто дійсно потребує захисту від переслідувань у росії, можуть вільно скористатися добре відомими правовими механізмами, такими як статус біженця, запит на надання притулку тощо».

«Закликали запровадити санкції, зокрема заборону на в’їзд, арешт та конфіскацію майна та активів публічних діячів, які сприяють формуванню громадської думки в росії на підтримку російської агресії проти України, зокрема керівного та технічного персоналу державних та приватних ЗМІ, які поширюють агресивну пропаганду: так звані політичні експерти, впливові особи, блогери, художники та музиканти, які публічно підтримують злочинні дії російського уряду та сприяють широкомасштабному залученню російського населення до вчинення воєнних злочинів», – зазначає Климпуш-Цинцадзе.

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Нагадаємо, що російські загарбники вже сьогодні, 19 серпня, можуть влаштувати масштабну провокацію на Запорізькій атомній електростанції.

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Теги: АЕС Запорізька АЕС Європарламент Іванна Климпуш-Цинцадзе росія окупанти окупація

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