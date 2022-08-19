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До Енергодара прибули російські пропагандисти. Вхід на ЗАЕС обмежено

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Енергодара прибули російські пропагандисти. Вхід на ЗАЕС обмежено
Окупанти найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки
фото ілюстративне

Росія готує провокацію на Запорізькій АЕС

Російські загарбники озвучили керівництву Запорізької атомної електростанції вимогу про обмеження допуску персоналу на станцію сьогодні, 19 серпня 2022 року. На майданчик пропускають лише оперативний персонал, який забезпечує функціонування енергоблоків. Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

«Є інформація, що російські окупаційні сили найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему. Наразі військові РФ шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання для систем охолодження ядерного палива», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вчора ввечері до Енергодару прибула багаточисельна пропагандистська знімальна група. Її члени разом з представниками ФСБ рф на території ГК «Аліса» провели спільну нараду. А вже о 00:15 19 серпня російські окупанти вели обстріл у напрямку навчально-тренувального центру (НТЦ) станції. Точно зафіксовано, що ці обстріли здійснювалися з двох місць – автовокзалу та скидного каналу: у першому випадку – 1,5 секунди і удар, а в другому – удар лунав через три секунди.

«Зрозуміло, що окупанти роблять це для створення «яскравої» картинки у пропагандистських ЗМІ, щоб звинуватити ЗСУ в цих обстрілах. Вчергове закликаємо міжнародне співтовариство якомога швидше вжити всіх необхідних заходів для деокупації Запорізької АЕС, адже на кону ядерна та радіаційна безпека всього людства», – додали в Енергоатомі.

Раніше повідомлялося, що зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС може призвести до розвитку ситуації за «фукусімським сценарієм».

Нагадаємо, що російські загарбники вже сьогодні, 19 серпня, можуть влаштувати масштабну провокацію на Запорізькій атомній електростанції.

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Теги: Україна росія війна в Україні війна окупанти Запорізька АЕС

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