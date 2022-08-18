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Рашисти готують на завтра резонансну провокацію на ЗАЕС – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти готують на завтра резонансну провокацію на ЗАЕС – розвідка
В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу
фото з відкритих джерел

Окупанти можуть влаштувати теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті

Російські загарбники вже завтра, 19 серпня, можуть влаштувати масштабну провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Про це попереджає Головне управління розвідки Міноборони.

«Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту», – йдеться в повідомленні.

Одночасно міноборони РФ заявили про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ. В повідомлені йдеться, що під час візиту в Україну Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація, щоб звинуватити РФ в техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу.

«З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть «підвищити ставки» і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН», – додали у розвідці.

Раніше повідомялося, що у разі аварії на ЗАЕС примусовій евакуації підлягають жителі двох областей.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: росія окупанти теракт війна Україна війна в Україні Запорізька АЕС

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