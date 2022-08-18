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Немає об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на ЗАЕС, – Зеленський

Альона Боженко
glavcom.ua
Немає об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на ЗАЕС, – Зеленський
Зеленський вважає, що місія МАГАТЕ має прибути на ЗАЕС виключно через територію України
фото: Офіс президента

Росія має негайно й безумовно допустити представників МАГАТЕ на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський заявив про відсутність об’єктивних причин, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку атомну електростанцію. Про це він заявив у відеозверненні.

Члени місії мають прибути на станцію виключно через вільну територію України, зазначив глава держави.

«Немає жодних об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку АЕС. Сьогодні з паном Гутеррешем обговорили параметри цієї місії й те, що вона може дуже швидко та цілком безпечно потрапити на станцію в легальний спосіб, через вільну територію нашої держави. І тільки так. Той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути «транспортером» будь-яких таких місій», – сказав Президент.

Зеленський підкреслив, що Росія має негайно й безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію і так само негайно та безумовно вивести свої війська з території станції.

«Світ має силу, щоб це забезпечити. Якщо ж не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник увесь корпус міжнародних документів щодо ядерної та радіаційної безпеки. Росія знищує цей міжнародний порядок», – додав глава держави.

Нагадаємо, російські загарбники 19 серпня можуть влаштувати масштабну провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал.

Раніше повідомлялося, що у разі аварії на ЗАЕС примусовій евакуації підлягають жителі двох областей.

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Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС АЕС Владимир Зеленский

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