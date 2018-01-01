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    Чоловік, обмотавшись українськими ковбасою і сиром, намагався проїхати в окупований Крим

    До Криму не дозволили ввезти 20 кг українських сирів і ковбас
    На адміністративному кордоні з материковою частиною України затримали чоловіка, який намагався ввезти на окупований півострів Крим українські сири й ковбаси, повідомляє прес-служба Россільгоспнадзору 19 лютого. [READ_MORE] У відомстві зазначили, що на пункті пропуску «Перекоп» вилучили понад 20 кілограмів сиру і ковбаси
    • Сьогодні, 08:24
    • Розсилка
    Фото: twitter/KrimRt

    До Криму не дозволили ввезти 20 кг українських сирів і ковбас

    На адміністративному кордоні з материковою частиною України затримали чоловіка, який намагався ввезти на окупований півострів Крим українські сири й ковбаси, повідомляє прес-служба Россільгоспнадзору 19 лютого.

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    У відомстві зазначили, що на пункті пропуску «Перекоп» вилучили понад 20 кілограмів сиру і ковбаси українського виробництва, продукти спалили.

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    Чоловік, обмотавшись українськими ковбасою і сиром, намагався проїхати в окупований Крим
    Чоловік, обмотавшись українськими ковбасою і сиром, намагався проїхати в окупований Крим
    Чоловік, обмотавшись українськими ковбасою і сиром, намагався проїхати в окупований Крим

    «Чоловік прикріпив заборонені товари до тіла за допомогою харчової плівки. Щоб приховати товар, він помістив його під одяг», – йдеться в повідомленні.

    У 2017 році Россільгоспнадзор стверджував, що за рік інспектори відомства повернули на материкову частину України близько 4,5 партій заборонених до ввезення товарів.

    У сусідній Росії та анексованому Криму запроваджені обмежувальні заходи на імпорт продуктів харчування і сільськогосподарської продукції щодо країн, які впровадили раніше санкції проти Москви через її анексію Криму та агресію на сході України.

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