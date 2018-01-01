Чоловік, обмотавшись українськими ковбасою і сиром, намагався проїхати в окупований Крим

До Криму не дозволили ввезти 20 кг українських сирів і ковбас

На адміністративному кордоні з материковою частиною України затримали чоловіка, який намагався ввезти на окупований півострів Крим українські сири й ковбаси, повідомляє прес-служба Россільгоспнадзору 19 лютого. [READ_MORE] У відомстві зазначили, що на пункті пропуску «Перекоп» вилучили понад 20 кілограмів сиру і ковбаси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: twitter/KrimRt

До Криму не дозволили ввезти 20 кг українських сирів і ковбас

На адміністративному кордоні з материковою частиною України затримали чоловіка, який намагався ввезти на окупований півострів Крим українські сири й ковбаси, повідомляє прес-служба Россільгоспнадзору 19 лютого.

У відомстві зазначили, що на пункті пропуску «Перекоп» вилучили понад 20 кілограмів сиру і ковбаси українського виробництва, продукти спалили.

«Чоловік прикріпив заборонені товари до тіла за допомогою харчової плівки. Щоб приховати товар, він помістив його під одяг», – йдеться в повідомленні.

У 2017 році Россільгоспнадзор стверджував, що за рік інспектори відомства повернули на материкову частину України близько 4,5 партій заборонених до ввезення товарів.

У сусідній Росії та анексованому Криму запроваджені обмежувальні заходи на імпорт продуктів харчування і сільськогосподарської продукції щодо країн, які впровадили раніше санкції проти Москви через її анексію Криму та агресію на сході України.