У Будапешті продавали карти Європи з некоректним позначенням Криму

На політичній карті Європи Україну було зображено без Криму і частини південних регіонів

У столиці Угорщини Будапешті в одному з приватних магазинів продавали карти Європи, де окупований Росією Крим було позначено некоректно. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп. «У зв'язку з появою інформації про поширення в Будапешті карти з некоректним позначенням українського Криму



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Скандальну карту вже вилучили з продажу

На політичній карті Європи Україну було зображено без Криму і частини південних регіонів

У столиці Угорщини Будапешті в одному з приватних магазинів продавали карти Європи, де окупований Росією Крим було позначено некоректно.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.

«У зв'язку з появою інформації про поширення в Будапешті карти з некоректним позначенням українського Криму провели зустріч із власником магазину. Карта вилучена з продажу. Направила також листи до угорських офіційних органів та на видавництво, яке цю карту випустило, щоб запобігти її подальшому поширенню», – написала вона.

На політичній карті Європи Україну було зображено без Криму і частини південних регіонів.

Посол звернулася з проханням до користувачів соціальних мереж інформувати посольство України в Угорщині про нові факти прояву неповаги до територіальної цілісності України.

Минулого тижня Угорщина звинуватила Україну у «міжнародній кампанії брехні» через мовний скандал.