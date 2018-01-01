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    У Будапешті продавали карти Європи з некоректним позначенням Криму

    На політичній карті Європи Україну було зображено без Криму і частини південних регіонів
    У столиці Угорщини Будапешті в одному з приватних магазинів продавали карти Європи, де окупований Росією Крим було позначено некоректно. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп. «У зв'язку з появою інформації про поширення в Будапешті карти з некоректним позначенням українського Криму
    • Сьогодні, 04:24
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    Скандальну карту вже вилучили з продажу
    Скандальну карту вже вилучили з продажу

    На політичній карті Європи Україну було зображено без Криму і частини південних регіонів

    У столиці Угорщини Будапешті в одному з приватних магазинів продавали карти Європи, де окупований Росією Крим було позначено некоректно.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.

    «У зв'язку з появою інформації про поширення в Будапешті карти з некоректним позначенням українського Криму провели зустріч із власником магазину. Карта вилучена з продажу. Направила також листи до угорських офіційних органів та на видавництво, яке цю карту випустило, щоб запобігти її подальшому поширенню», – написала вона.

    На політичній карті Європи Україну було зображено без Криму і частини південних регіонів.

    Посол звернулася з проханням до користувачів соціальних мереж інформувати посольство України в Угорщині про нові факти прояву неповаги до територіальної цілісності України.

    Минулого тижня Угорщина звинуватила Україну у «міжнародній кампанії брехні» через мовний скандал.

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