У Будапешті продавали карти Європи з некоректним позначенням Криму
- Сьогодні, 04:24
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На політичній карті Європи Україну було зображено без Криму і частини південних регіонів
У столиці Угорщини Будапешті в одному з приватних магазинів продавали карти Європи, де окупований Росією Крим було позначено некоректно.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.
«У зв'язку з появою інформації про поширення в Будапешті карти з некоректним позначенням українського Криму провели зустріч із власником магазину. Карта вилучена з продажу. Направила також листи до угорських офіційних органів та на видавництво, яке цю карту випустило, щоб запобігти її подальшому поширенню», – написала вона.
На політичній карті Європи Україну було зображено без Криму і частини південних регіонів.
Посол звернулася з проханням до користувачів соціальних мереж інформувати посольство України в Угорщині про нові факти прояву неповаги до територіальної цілісності України.
Минулого тижня Угорщина звинуватила Україну у «міжнародній кампанії брехні» через мовний скандал.