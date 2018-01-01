Україна готує меморандум до Міжнародного суду ООН щодо Криму і Донбасу

МЗС наполягатиме на посиленні заходів впливу на Росію шляхом санкцій

Міністерство закордонних справ готує меморандум, який містить інформацію про порушення прав кримських татар і українців в окупованому Криму, а також питання, що пов'язані з фінансуванням тероризму на сході. Україна планує подати його до Міжнародного суду ООН 12 червня. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в ефірі



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Міжнародний суд ООН

МЗС наполягатиме на посиленні заходів впливу на Росію шляхом санкцій

Міністерство закордонних справ готує меморандум, який містить інформацію про порушення прав кримських татар і українців в окупованому Криму, а також питання, що пов'язані з фінансуванням тероризму на сході. Україна планує подати його до Міжнародного суду ООН 12 червня.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в ефірі «5 каналу».

«Ми займаємося цією справою. Рішення Міжнародного суду ООН знайшло своє відображення і в резолюції Генасамблеї ООН у грудні торік, де асамблея зазначила, що Росія грубо порушує, не виконує цей наказ. Крім того, в конвенційному звіті, який захищала Росія торік, у межах реалізації цієї конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Також комітет чітко зазначив, що РФ не виконує наказу. Ми наразі готуємо наш меморандум щодо цього, і 12 червня ми подаємо наш меморандум. Він буде стосуватися цієї конвенції, а також конвенції про заборону фінансування тероризму в Міжнародному суді ООН. Ми будемо говорити, що Росія продовжує не виконувати цей наказ», - сказала вона.

Заступник міністра також додала, що МЗС наполягатиме на посиленні заходів впливу на Росію шляхом санкцій.

Нагадаємо, Україна подала свій меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права.