  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чому Маркарова має стати новим послом України у США: пояснення глави МЗС

    • Розсилка
    Оксана Маркарова ймовірно стане новим послом України у США&nbsp; - Чому Маркарова має стати новим послом України у США: пояснення глави МЗС
    Оксана Маркарова ймовірно стане новим послом України у США 

    Міністр підтвердив, що запропонував президенту кандидатуру Оксани Маркарової на пост посла України у США

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про те, що ексміністр фінансів Оксана Маркарова може стати новим послом України в США.

    Про це він написав у Фейсбуці.

    Кулеба зазначив, що задоволений роботою нинішнього посла України у США Володимира Єльченка і внесення кандидатури нового посла не пов’язане з питаннями до нього. 

    «Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував…У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, і у МВФ», - пояснив Дмитро Кулеба.

    Він також назвав «маячнею» твердження про те, що Оксану Маркарову «відправляють вибивати гроші з МВФ», та зазначив, що успішний міністр фінансів не може бути поганим дипломатом - тому що її попередня посада «не дозволяла не бути дипломатом». 

    «Важлива правда також в тому, що Маркарова буде перша в історії Пані Посол України в США. Це безумовні плюси», - додав глава МЗС.

    Дмитро Кулеба наголосив, що поки йдеться лише про пропозицію кандидатури - її вносить міністр закордонних справ, але має затвердити президент України. 

    «Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час. Можу дати лише одну пораду - судіть про призначення за підписаним Указом Президента, а не публікаціями в пресі», - зазначив глава МЗС.

    Раніше ЗМІ дізналися, що Володимира Єльченка, призначеного надзвичайним і повноважним послом України в США президентом Володимиром Зеленським менше року назад, вирішено замінити екс-міністром фінансів Оксаною Маркаровою

    Володимир Єльченко офіційно став новим послом України в США в січні 2020 року.

    Оксана Маркарова очолювала Міністерство фінансів України з червня 2018 року - її призначили в.о. глави відомства після того, як Рада звільнила з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Маркарова була його першим заступником. 22 листопада 2018 року Рада призначила її міністром фінансів.

    4 березня 2020 року Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і відповідно весь уряд. На посту глави Мінфіну Маркарова спочатку змінив Ігор Уманський, а потім - Сергій Марченко.


     

    Теги: МЗС МВФ США посол Україна Дмитро Кулеба Оксана Маркарова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies