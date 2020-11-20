Чому Маркарова має стати новим послом України у США: пояснення глави МЗС

Міністр підтвердив, що запропонував президенту кандидатуру Оксани Маркарової на пост посла України у США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про те, що ексміністр фінансів Оксана Маркарова може стати новим послом України в США.

Про це він написав у Фейсбуці.

Кулеба зазначив, що задоволений роботою нинішнього посла України у США Володимира Єльченка і внесення кандидатури нового посла не пов’язане з питаннями до нього.

«Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував…У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, і у МВФ», - пояснив Дмитро Кулеба.

Він також назвав «маячнею» твердження про те, що Оксану Маркарову «відправляють вибивати гроші з МВФ», та зазначив, що успішний міністр фінансів не може бути поганим дипломатом - тому що її попередня посада «не дозволяла не бути дипломатом».

«Важлива правда також в тому, що Маркарова буде перша в історії Пані Посол України в США. Це безумовні плюси», - додав глава МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що поки йдеться лише про пропозицію кандидатури - її вносить міністр закордонних справ, але має затвердити президент України.

«Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час. Можу дати лише одну пораду - судіть про призначення за підписаним Указом Президента, а не публікаціями в пресі», - зазначив глава МЗС.

Раніше ЗМІ дізналися, що Володимира Єльченка, призначеного надзвичайним і повноважним послом України в США президентом Володимиром Зеленським менше року назад, вирішено замінити екс-міністром фінансів Оксаною Маркаровою.

Володимир Єльченко офіційно став новим послом України в США в січні 2020 року.

Оксана Маркарова очолювала Міністерство фінансів України з червня 2018 року - її призначили в.о. глави відомства після того, як Рада звільнила з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Маркарова була його першим заступником. 22 листопада 2018 року Рада призначила її міністром фінансів.

4 березня 2020 року Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і відповідно весь уряд. На посту глави Мінфіну Маркарова спочатку змінив Ігор Уманський, а потім - Сергій Марченко.



