ЗМІ: Офіс Зеленського вирішив змінити посла України в США

Маркарова допоможе Україні вирішити питання з МВФ, - вважає Єрмак

Володимира Єльченка, призначеного надзвичайним і повноважним послом України в США президентом Володимиром Зеленським менше року назад, вирішено замінити екс-міністром фінансів Оксаною Маркаровой. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела на Банковій та в МЗС.

«Ідею вніс Андрій Єрмак. Необхідно вирішувати питання з МВФ. Грошей немає. А Маркарова там на хорошому рахунку», - поділилися в ОПУ мотивами такого рішення.

Джерело видання в українському МЗС з приводу цього рішення висловило скепсис: «До Вашингтона після перемоги Байдена повертається «класика», а Маркарова не класичний дипломат. МВФ - дуже важливий фактор, але американський напрямок набагато ширший, системно і вимагає більшої дипломатичної практики і кругозору».

Володимир Єльченко офіційно став новим послом України в США в січні 2020 року.

Оксана Маркарова очолювала Міністерство фінансів України з червня 2018 року - її призначили в.о. глави відомства після того, як Рада звільнила з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Маркарова була його першим заступником. 22 листопада 2018 року Рада призначила її міністром фінансів.

4 березня 2020 року Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і відповідно весь уряд. На посту глави Мінфіну Маркарова спочатку змінив Ігор Уманський, а потім - Сергій Марченко.