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    ЗМІ: Офіс Зеленського вирішив змінити посла України в США

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    Оксана Маркарова очолювала Міністерство фінансів України з червня 2018 року - ЗМІ: Офіс Зеленського вирішив змінити посла України в США
    Оксана Маркарова очолювала Міністерство фінансів України з червня 2018 року

    Маркарова допоможе Україні вирішити питання з МВФ, - вважає Єрмак

    Володимира Єльченка, призначеного надзвичайним і повноважним послом України в США президентом Володимиром Зеленським менше року назад, вирішено замінити екс-міністром фінансів Оксаною Маркаровой. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела на Банковій та в МЗС.  

    «Ідею вніс Андрій Єрмак. Необхідно вирішувати питання з МВФ. Грошей немає. А Маркарова там на хорошому рахунку», - поділилися в ОПУ мотивами такого рішення.

    Джерело видання в українському МЗС з приводу цього рішення висловило скепсис: «До Вашингтона після перемоги Байдена повертається «класика», а Маркарова не класичний дипломат. МВФ - дуже важливий фактор, але американський напрямок набагато ширший, системно і вимагає більшої дипломатичної практики і кругозору».

    Володимир Єльченко офіційно став новим послом України в США в січні 2020 року.

    Оксана Маркарова очолювала Міністерство фінансів України з червня 2018 року - її призначили в.о. глави відомства після того, як Рада звільнила з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Маркарова була його першим заступником. 22 листопада 2018 року Рада призначила її міністром фінансів.

    4 березня 2020 року Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і відповідно весь уряд. На посту глави Мінфіну Маркарова спочатку змінив Ігор Уманський, а потім - Сергій Марченко.

     

    Теги: МЗС МВФ дипломатія США посол Андрій Єрмак Офіс президента Оксана Маркарова
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