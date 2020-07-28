Милованов поділився своєю гіпотезою походження «плівок Гончарука»



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Милованов поділився своєю гіпотезою походження «плівок Гончарука»

Ексміністр запевнив, що досі достовірно не знає, хто саме здійснював запис

Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов припускає, що «плівки Гончарука» були записані на апаратний телефон. А пристрій для запису, на думку Милованова, туди помістив той, хто мав доступ до кабінету.

Про це він розповів в ефірі ток-шоу «19» на телеканалі ZIK.

Ексміністр зауважив, що був присутній на двох зустрічах, розмови з яких згодом були опубліковані як «плівки Гончарука». Він додав, що йому самому цікаво, хто саме з присутніх вів запис розмови.

«Мені цікаво, бо я довіряв всім, хто там був. Я хочу знати. Можливо, хтось знає, але я не знаю до сьогоднішнього дня», – підкреслив Тимофій Милованов.

Разом з тим він додав, що у нього є своя гіпотеза щодо того, яким чином здійснювався запис розмови.

«Я думаю, що воно було в телефоні, в апараті, який стояв поруч. А хто туди поставив – це той, хто мав доступ до приміщення. Це моя гіпотеза», – зазначив ексміністр.

Він сподівається, що розслідування щодо плівок Гончарука буде публічним, що будуть докази та довіра до результату.

«Тому що ми країна, яка не вірить нашим політикам, урядовцям. Це хвора країна. Не можна будувати суспільство, коли ніхто не довіряє владі. Тому прозорість – це ліки для довіри», – акцентував Милованов.

Нагадаємо, у середині січня в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Нагадаємо, у середу ввечері стало відомо, що в офісі проєкту «Секретні матеріали» за адресою Куренівська, 18 в Києві проводиться обшук співробітниками СБУ.

Співробітники СБУ повідомили, що шукають диктофон, яким журналіст Євген Куксін нібито записував слова прем'єрміністра Олексія Гончарука під час наради, на якій прозвучали слова про «порожнє місце» в голові президента України Володимира Зеленського.

Згодом стало відомо, що обшуки проводять у квартирах журналістів Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева.

В «1+1 медіа» пояснили, де журналісти взяли записи з кабінету Гончарука.