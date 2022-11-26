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Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
24 листопада з російського полону повернулися ще 50 українських воїнів
фото: Андрій Єрмак/Teleram

Частота обміну військовополоненими протягом останніх кількох днів є переломом

Міністерство оборони Росії збільшило частоту обміну військовополоненими, намагаючись заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі щодо попередніх невдач домовитися про повернення російських військовополонених. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 23-25 листопада відбулися три обміни військовополоненими. РФ та Україна обміняли 35 російських військовополонених на 35 українських військовополонених 23 листопада, 50 російських полонених на 50 українських 24 листопада та дев'ять російських полонених на дев'ять українських 25 листопада.

«Частота обміну військовополоненими протягом останніх кількох днів сама по собі є переломом – міноборони Росії було помітно стриманим у проведенні таких обмінів і зіткнулося зі значною критикою через очевидну відсутність уваги до російських військовополонених протягом останніх місяців. Збільшення частоти обмінів між військовополоненими, ймовірно, частково покликане подолати невдоволення російських військових блогерів, які повідомляли про останні серії обмінів у відносно нейтральному тоні та наголошували на рівному співвідношенні обміну», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, 23 листопада з російського полону звільнено 35 українських військових та одну цивільну особу.

24 листопада Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, додому з російського полону повернулися ще 50 українських воїнів.

Теги: росія війна обмін полоненими Україна

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