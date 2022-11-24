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З російського полону повернулися 50 українських воїнів (відео)

Наталія Сокирчук
glavcom.ua
З російського полону повернулися 50 українських воїнів (відео)
Україна повернула двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів. Фото Андрія Єрмака

Єрмак обіцяє, що Україна поверне всіх наших бійців з полону рашистів

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, додому з російського полону повернулися ще 50 українських воїнів. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі

«Сьогодні вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців із ВМС, 10 бійців ЗСУ, шестеро – ДПСУ, двоє з ТРо. Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів. Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з «Азовстал», а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний», – написав він.

Єрмак додав, що Україна поверне всіх.

Як повідомлялося, 23 листопада Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, додому з російського полону повернули одного цивільного і 35 військових.

Теги: росія полон Україна

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