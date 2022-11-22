Відео з «розстрілом полонених»: як Росія підставляє своїх солдатів

Один з військових РФ відкрив вогонь під час здачі у полон, відео інциденту набуло резонансу

Якби Росія вчила своїх солдатів здаватися у полон, інциденту з «розстрілом полонених» не трапилося б, наголошують аналітики Центру стратегічних комунікацій

Російські формування, які воюють в Україні, мало орієнтуються у питанні дотримання міжнародно встановлених правил та звичаїв війни. Очевидно, вищий і середній командний склад не доводить до своїх підлеглих обмеження міжнародного гуманітарного права. Або й навпаки – заохочує їх це право порушувати. Про це пише Центр стратегічних комунікацій, створений при українському Мінкульті.

У Центрі наголошують, що наслідки такого нігілізму і невігластва російських військових – плачевні.

У публікації зазначається, що російські формування в Україні вчиняють воєнні злочини – страти, катування, негуманне поводження щодо беззбройних мирних громадян та військовополонених. Манера їхньої поведінки дає підстави вважати, що російські окупанти отримали «благословення» від командування. Так само як Гітлер надихав своїх солдатів: «я звільняю вас від химери, що зветься совістю». Відповідні злочини фіксуються правоохоронцями. Наразі Офіс генпрокурора України вже встановив 48 482 злочини росіян проти українців: серед них 46 841 – саме порушення законів та звичаїв війни.

Крім того, як зауважують у Центрі, російське командування не спонукає своїх підлеглих дотримуватися навіть тих норм міжнародного гуманітарного права, які покликані полегшити долю своїх солдатів.

«Особовий склад російських військ не розуміє, що можуть виникати обставини, коли настає необхідність здатися в полон. І це не є ганьбою чи злочином. Полон – це статус, що обмежує волю, але при цьому не тотожний відбуттю покарання в ув’язненні за скоєні злочини. Цивілізована здача в полон і гідне перебування в полоні – це визначні здобутки сучасного міжнародного права, які гуманізували війну.

Саме на норми міжнародного гуманітарного права із дотримання прав військовополонених покладалося українське політичне керівництво і військове командування, даючи наказ гарнізону «Азовсталі» припинити опір у травні 2022 року. І тому більшість залишилися живими», – зазначається у публікації.

Натомість путінські формування в Україні, як наголошують аналітики Центру стратегічних комунікацій, дотримуються протилежної – сталінської парадигми.

«Сталін не визнавав своїх полонених, тавруючи їх слабкодухими та зрадниками. Сталінський солдат мусив загинути, але не потрапити в полон. Так само і Путін готує своїх солдатів. Але при цьому дозволяючи ще й вдаватися до віроломства та підступності. Наприклад, імітуючи намір здатися – вбити противника, який бере тебе в полон.

Саме на це натякав Пригожин, коли вербував у колонії зеків на відомому відео: «Никто не дает заднюю, никто не отступает, никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться при сдачи в плен, вам расскажут: две гранаты, которые вы должны иметь с собой».

Така поведінка визначається як віроломство (англ. perfidy) і заборонена Додатковим протоколом №1 до Женевських конвенцій 1949 року (а саме статтею 37). Порушуючи цивілізовані норми, російські військові наражають себе на небезпеку, замість того, аби скористатися гарантованими їм правами військовополонених», – пояснюють аналітики Центру.

Наслідком такого варварського ставлення до міжнародного права і став інцидент із загибеллю невстановленого підрозділу російських формувань на поширеному пропагандою відео. У разі вчинення збройного опору при здачі в полон, противна сторона має право на адекватний самозахист, зазначають у Центрі.

«Росія повинна публічно взяти на себе зобов’язання вести роз’яснювальну роботу з особовим складом своїх військових формувань щодо існування законів та звичаїв війни та необхідності суворого їх дотримання. В протилежному разі ці формування буде складно кваліфікувати як легітимних комбатантів», – зазначається у публікації.

Зазначимо, раніше у мережу потрапило відео, на якому видно, як росіяни нібито здаються у полон ЗСУ. Проте один із загарбників почав стріляти у бік українських військових. Після цього російські пропагандисти звинуватили ЗСУ у нібито розстрілі військовополонених окупантів, що є воєнним злочином. При цьому загарбники перші відкрили вогонь і втратили статус військовополонених.

Відео було поширено у російських телеграм-каналах 18 листопада. На ньому відсутній момент загибелі 11 людей. Також невідомо, хто знімав це відео.

Частина відео свідчить, що мала місце провокація з боку російських військових, які під час здачі застосували зброю проти українських військових. Такий замах на віроломство заборонений Додатковим протоколом №1 до Женевських конвенцій 1949 року (а саме статтею 37).

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на розстріл російських окупантів, які інсценували здачу у полон на Луганщині. Лубінець наголосив, що у такому випадку російські військовослужбовці не можуть вважатися військовополоненим, оскільки вони ведуть бій і вчиняють віроломство. Він підкреслив, що вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства, мають бути покараними.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також прокоментував відео з нібито розстрілом російських військовополонених бійцями ЗСУ, яке було оприлюднене 18 листопада.

За словами Арестовича, за міжнародним правом, якщо той, хто здається в полон, поводиться агресивно, то втрачає права військовополоненого. Тому цей інцидент не можна вважати розстрілом військовополонених, а бійці ЗСУ не вчиняли воєнного злочину.

Також раніше стало відомо, що прокуратура України розпочала розслідування через публікацію відео, на якому, як стверджується, знято вбивство полонених російських солдатів українськими військовими.