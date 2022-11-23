Україна повернула з російського полону ще 35 військових

Серед звільнених – нацгвардійці, які були взяті в полон на Чорнобильській АЕС на початку повномасштабного вторгнення

З російського полону звільнено 35 українських військових та одну цивільну особу. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Серед звільнених – хлопці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення», – повідомив він.

За словами Єрмака, загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, вісьмох прикордонників, чотирьох бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ.

«У звільненого цивільного, на жаль, ампутована нога», – додав він.

Фото звільнених з полону українців також розмістив у соцмережах Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 19 листопада з російського полону визволено трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти військово-морських сил України.

21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. Російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії. При цьому звільнені п'ять командирів «Азову» перебуватимуть до кінця війни у Туреччині.

Крім того, стало відомо, скільки бійців з «Азовсталі» перебувають в російському полоні.